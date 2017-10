PK typuje PLK: Udane wyjazdy Anwilu, Cukru i Asseco

Szykuje się ciekawa kolejka, w wielu meczach trudno wskazać faworyta. Typujemy ostre strzelanie w Koszalinie, porażkę Legii w powrocie PLK do Warszawy i drugie w sezonie zwycięstwo Polpharmy.

Rosa Radom – GTK Gliwice, piątek, godz. 18.00

Rosa po awansie do Ligi Mistrzów powinna złapać wiatr w żagle i w wygranej z beniaminkiem nie przeszkodzi jej możliwy brak Daniela Szymkiewicza. Zespół z Radomia jednak rzadko gromi rywali, nawet na własnym parkiecie. Gliwice pokazały momenty dobrej gry w Krośnie i niewykluczone, że mecz będzie w miarę wyrównany do samego końca.

Typ PK: GTK +14.5 pkt. (nie przegra wyżej niż 14 lub wygra), kurs: Kurs 1.88 >>

AZS Koszalin – Polski Cukier Toruń, sobota, godz. 18.00

To też spotkanie z wyraźnym faworytem i też nie zdziwimy się, jeśli będzie wyrównane, bez względu na to, czy do gry wrócą Cel i Mbodj. Oba zespoły zaczęły podobnie – przy okazji porażek w I kolejce pokazały bardzo słabą grę w obronie (93 pkt. stracone przez AZS, 89 przez Cukier). Spodziewamy się szybkiego tempa gry, krótkich akcji i radosnej strzelaniny z obu stron.

Typ PK: over 160.5 pkt. (łącznie ponad 160 punktów w meczu), kurs: Kurs 1.88 >>

Legia Warszawa – Asseco Gdynia, sobota, godz. 18.00

To nie zdarza się często w sezonie, gdy o Asseco możemy napisać, że ma lepszych zawodników praktycznie na każdej pozycji. Legia będzie walczyć, będzie miała doping, ale do wygranej może zabraknąć koszykarskiej jakości. Zwłaszcza, gdy na dobre wypadł z gry podkoszowy Jorge Bilbao.

Typ PK: Asseco, Kurs 1.70 >>

Miasto Szkła Krosno – Anwil Włocławek, sobota godz. 18.00

W dwóch poprzednich sezonach Anwilowi trafiały się wpadki na wyjazdach z niżej notowanymi zespołami, ale spodziewamy się, że teraz zespół Igora Milicicia będzie już podchodził do takich meczów z należyta koncentracją. Włocławianie trafili z formą na początek sezonu i powinni zdominować zespół z Krosna, który z dużym trudem uporał się z GTK Gliwice.

Typ PK: Anwil -6.5 pkt. (wygra różnicą 7 pkt. lub wyżej), Kurs 1.88 >>









Czarni Słupsk – Start Lublin, niedziela, godz. 15.00

Współautor sukcesu Czarnych z poprzedniego sezonu Chavaughn Lewis wraca do Słupska. Razem z Jamesem Washingtonem, po ograniu Turowa, przekonają się, czy da się wygrywać w PLK mecze praktycznie we dwóch również na wyjazdach. Naszym zdaniem, może być ciężko. Nawet dziwnie zbudowany i niekompletny skład Czarnych w Gryfii stać na wyrównany mecz ze Startem.

Typ PK: Czarni +2.5 pkt. (przegrają niżej niż 3 pkt. lub wygrają), Kurs 1.88 >>

PGE Turów Zgorzelec – Stal Ostrów Wlkp., niedziela, godz. 16.00

Straszne lanie, które Turów zebrał kilka dni temu w Zielonej Górze, nie wydarzyło się przypadkiem – zespół ze Zgorzelca wygląda po prostu źle. Stal nie awansowała do pucharów, wciąż szuka wzmocnień, ale w tym momencie jest znacznie silniejsza (zwłaszcza pod względem polskiej rotacji) i powinna pewnie zgarnąć oba punkty.

Typ PK: Stal -5.5 pkt. (wygra 6 pkt. lub wyżej), Kurs 1.88 >>

King Szczecin – Stelmet Zielona Góra, niedziela, godz. 17.00

Pełna koncentracja na ligowych meczach u mistrza Polski to nowa jakość w porównaniu z poprzednim sezonem. King uporał się ze słabiutką Legią, ale przy okazji klęski z Polpharmą pokazał, że jest jeszcze daleki od dobrej formy. Handicap 8.5 pkt. jest relatywnie niewysoki, jak na rozpędzony Stelmet.

Typ PK: Stelmet -8.5 pkt. (wygra 9 pkt. lub wyżej), Kurs 1.88 >>

Polpharma Starogard Gd. – Tref Sopot, poniedziałek, godz. 18.00

Pierwszą połowę w Szczecinie Polpharma zagrała na poziomie kandydata do medalu, ale aż tak dobrze na co dzień to nie będzie. Przy okazji porażki ze Stelmetem Trefl wcale nie wypadał źle i zapowiadają się raczej wyrównane derby. Przewaga własnego parkietu i szerszy skład powinny zdecydować jednak o wygranej PSG i pokonaniu niewysokiej linii punktowej.

Typ PK: Polpharma -6.5 pkt. (wygra 7 pkt. lub wyżej), Kurs 1.88 >>

