PK typuje PLK: Wilki groźne we Włocławku, pewniak Trefla

King Szczecin może bardzo poważnie postawić się Anwilowi, jest w stanie powalczyć nawet o wygraną. Trefl Sopot będzie zdecydowanym faworytem w meczu z beniaminkiem w Stargardzie.

Miasto Szkła Krosno – TBV Start Lublin, niedziela, godz. 12.40

Mecz dwóch zespołów, które zaczęły ligę od falstartu. Start znacznie lepiej wyglądał w sparingach i, mimo wpadki z Legią, będzie zdecydowanym faworytem w meczu z Miastem Szkła, które zrobiło fatalne wrażenie w Stargardzie. Lublinianie skorzystają z okazji do poprawienia humorów.

Typ PK: Start -6.5 (wygra 7 pkt. lub wyżej), kurs: 1.85

Spójnia Stargard – Trefl Sopot, niedziela, godz. 17.00

Jedna drużyna marzy o utrzymaniu, druga powinna być w playoff. I taką różnicę powinniśmy też zobaczyć na boisku w Stargardzie. Spójnia nie tylko nie ma zbyt wielu graczy robiących różnicę (jeden Hickey…), ale również w pierwszej kolejce wyglądała na zespół niezgrany, nieprzyzwyczajony do poziomu PLK. Trefl, grając w osłabieniu, postraszył Polski Cukier i, bez względu na ewentualne ubytki, będzie murowanym faworytem w meczu z beniaminkiem.

Typ PK: Trefl -6.5 (wygra 7 pkt. lub wyżej), kurs: 2.15

Anwil Włocławek – King Szczecin, niedziela, godz. 19.00

Pierwszy test na to, jak Anwil będzie radził sobie z łączeniem gry w pucharach i lidze. Od razu trudniejszy – powrót z meczu na Łotwie obfitował w komunikacyjne przygody. King to najmocniejszy pretendent do ścigania czołowej czwórki, wzmocniony przed sezonem, twardy i dobrze ułożony. Anwil pozostaje faworytem, ale walko o wygraną może trwać do ostatnich sekund. Tym bardziej, że mistrzowie Polski na początku sezonu miewają problem z utrzymaniem wysokiej jakości gry przez wszystkie 4 kwarty meczów.

Typ PK: King +7.5 (nie przegra wyżej niż 7, lub wygra), kurs: 1.80

Stelmet Enea BC Zielona Góra – GTK Gliwice, wtorek, godz. 19.00

