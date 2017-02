PK typuje PLK: Wygrane Anwilu, Czarnych i Trefla

17. kolejka PLK zapowiada się bardzo interesująco, szczególnie ciekawe mecze powinniśmy obejrzeć w Szczecinie, Słupsku i Sopocie. Lider z Torunia podejmuje osłabioną Rosę i naszym zdaniem ten mecz wygra.

King Szczecin – Anwil Włocławek, środa, godz. 18.00

Obie drużyny wygrały po trzy ostatnie mecze, ale szczecinianie w spotkaniach ze słabszymi rywalami nie imponowali formą – w Lublinie wygrali rzutem na taśmę. Anwilowi nie powinna bardzo zaszkodzić absencja Tylera Hawsa, bo jego pozycja jest najlepiej obsadzona w drużynie (Michał Chyliński, Nemanja Jaramaz). Włocławianie na wyjazdach grają słabiej, ale w meczu z Kingiem będą faworytem.

Typ PolskiKosz.pl: Anwil

Miasto Szkła Krosno – Asseco Gdynia, środa, godz. 18.00

Asseco przełamało serię porażek wygrywając dziwaczny mecz z MKS Dąbrowa Górnicza, ale wciąż jest to drużyna, spoczywająca na barkach dwóch graczy – Krzysztofa Szubargi i Filipa Matczaka. Miasto Szkła ma swoje ograniczenia, ale ma też zaletę – nie gubi punktów z zespołami w swoim zasięgu. Nawet jeśli gdynianie znajdą patent na Chrisa Czerapowicza, kto zatrzymana silnych podkoszowych z Krosna?

Typ PolskiKosz.pl: Miasto Szkła

Energa Czarni Słupsk – AZS Koszalin, środa, godz. 18.15

Nie dość, że to tradycyjnie gorące derby, to jeszcze obie drużyny wyjątkowo pilnie potrzebują punków. Czarni mają problemy kadrowe, po odejściu Jarosława Mokrosa zwłaszcza z polską rotacją. Ale jednocześnie po prostu wciąż mają graczy lepszych jakościowo, a Anthony Goods sprawia wrażenie solidnego koszykarza.

Typ PolskiKosz.pl: Czarni

Polski Cukier Toruń – Rosa Radom, środa, godz. 19.00

Kibice znają mnóstwo takich historii („jak Czarni w Szczecinie), gdy sytuacja kryzysowa staje się powodem nadzwyczajnej mobilizacji. Rosa pojechała do Torunia bez Gary’ego Bella i Jordana Callahana, a Polski Cukier w ostatnich kolejkach został przywrócony do ligowej rzeczywistości. Zbyt wielu ważnych z pozostałych zawodników Rosy było jednak ostatnio bez formy, byśmy uwierzyli w tak błyskawiczną odmianę.

Typ PolskiKosz.pl: Cukier

Siarka Tarnobrzeg – Stelmet Zielona Góra, środa, godz. 19.00

Choćby na sali w Tarnobrzegu temperatury były ujemne, a część zawodników mistrza Polski została w domu, trudno liczyć na sensację w tym spotkaniu. Stelmet miał chwilę, by odpocząć, bez trudu rozjechał Trefl i raczej nie jest stanie zdekoncentrować się tak bardzo, by nie wygrać z Siarką. Nawet jeśli podopieczni Zbigniewa Pyszniaka wyglądają obecnie lepiej niż na początku sezonu.

Typ PolskiKosz.pl: Stelmet

Polpharma Starogard Gd. – PGE Turów Zgorzelec, środa, godz. 19.00

Niejeden silny zespół miał już kłopoty na Kociewiu. Na początku sezonu Turów zmiażdżył PSG aż 83:57, ale w ostatnich tygodniach wyglądał gorzej oraz należy do drużyn, które mają spore problemy z wygrywaniem na wyjazdach. Duży regres formy ma Kirk Archibeque, dla którego Martynas Sajus może być niewygodnym rywalem. Szykuje się ofensywny mecz, a nieobliczalna Polpharma niejednokrotnie pokazała, że pójście z nią na wymianę ciosów może się skończyć źle.

Typ PolskiKosz.pl: Polpharma

Trefl Sopot – Stal Ostrów Wlkp., czwartek, godz. 20.00

Trefl zebrał baty w Zielonej Górze, a Stal odprawiła kilku rywali z czołówki, ale to może być mylące i mecz powinien być przynajmniej wyrównany. Ciekawie zapowiada się pojedynek kieszonkowych liderów na rozegraniu – częściej punktującego Anthony’ego Irelanda z chętniej podającym Aaronem Johnsonem. No i pytanie, co weźmie górę pod koszem – technika Nikoli Markovicia czy siła Shawna Kinga.

Typ PolskiKosz.pl: Trefl

