PK typuje PLK: Wyż Anwilu w Hali Mistrzów

W sobotnich hitach stawiamy też na Stelmet i Turów, a w niedzielę typujemy niespodziankę w Lublinie i spodziewamy się wygranej Asseco.

Polfarmex Kutno – King Szczecin, sobota, godz. 17.30

W obu drużynach musi być nerwowo – Polfarmex nie wygrał meczu od 5 listopada i naprawdę musi drżeć o utrzymanie, natomiast King po porażkach w Krośnie i ze zdziesiątkowanymi Czarnymi też wyglądał kiepsko. Prezes Krzysztof Król jest cierpliwy, ale czy po wcześniejszej porażce z Siarką wytrzymałby jeszcze wpadkę w Kutnie? Jego drużyna ma jednak po prostu więcej dobrych koszykarzy, którzy zmobilizowani i skoncentrowani powinni sobie z Polfarmeksem bez formy poradzić.

Typ PK: King

AZS Koszalin – Polpharma Starogard Gdański, sobota, godz. 18

AZS po cichu, ale jednak ruszył w górę – wygrał dwa mecze z rzędu, u siebie pokonywał silniejsze Rosę i Dąbrowę, do będących w niezłej formie Amerykanów dołącza się zawsze z dobrą grą któryś z Polaków (ostatnio Piotr Stelmach, Jakub Zalewski). Polpharma na wyjazdach spisuje się trochę słabiej, więc AZS ma sporą szansę na kolejny krok w górę.

Typ PK: AZS

Anwil Włocławek – Polski Cukier Toruń, sobota, godz. 18

Derby we Włocławku zapowiadają się elektryzująco, na trybunach atmosfera będzie gorąca. A na boisku? Anwil musi wykorzystać przewagę pod koszem, czyli Josipa Sobina i Pawła Leończyka. Polski Cukier też ma tam trochę centymetrów i siły (Krzysztof Sulima, Maksym Sanduł), ale w tym duecie jakość będzie po stronie gospodarzy. Tylko co z obwodem? Obie Trotter, Łukasz Wiśniewski i Kyle Weaver gwarantują dobry poziom, w Anwilu z formą Michała Chylińskiego i Tylera Hawsa bywa różnie. Nie wiadomo, czy zagrają Fiodor Dmitriew i Bartosz Diduszko, szykuje się zacięty mecz!

Typ PK: Anwil

PGE Turów Zgorzelec – Rosa Radom, sobota, godz. 18

Obie drużyny są w słabszej formie niż na początku sezonu – Turów przegrał trzy spotkania, Rosie przydarzyły się wpadki Koszalinie i w Lublinie. Zgorzelczanie, mimo regresu, wciąż mają najbardziej efektywny atak w lidze, natomiast Rosa jest druga pod względem obrony – jeśli uda jej się zatrzymać świetnego ostatnio Michała Michalaka (średnio 18,6 punktu w ostatnich pięciu meczach), to będzie miała szansę. Oczywiście przy założeniu, że w Turowie nie obudzą się Kirk Archibeque i Denis Ikovlev. A kiedyś przecież muszą.

Typ PK: Turów

Stelmet BC Zielona Góra – BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, sobota, godz. 18

Czołowe drużyny pod względem obrony, jedne z najlepiej zbierających w lidze, ale oczywiście nie ma wątpliwości, że faworyt jest jeden – Stelmet. Mistrzowie Polski w meczach z Anwilem, Turowem i Polskim Cukrem pokazali siłę w polu trzech sekund, za dwa punkty trafiali odpowiednio 58, 68 i 62 proc. rzutów. Dlatego kluczowe pytanie brzmi: czy – ewentualnie w jakim stopniu – Shawn King, Robert Tomaszek i Szymon Szewczyk zdołają ograniczyć wysokich gospodarzy?

Typ PK: Stelmet

Energa Czarni Słupsk – MKS Dąbrowa Górnicza, niedziela, godz. 12.40

Nino Johnson i Kevin Anderson mają w Czarnych w tym meczu zagrać i nie wiadomo, co o tym myśleć. Z jednej strony Roberts Stelmahers będzie miał z powrotem dziewięciu graczy w rotacji, ale w drugiej Amerykanie mieli niewiele czasu na zgranie z zespołem. Generalnie jednak Czarni poczuli moc po wygranej w Szczecinie, zielona Gryfia da im energię. Dąbrowa? Przydałaby się skuteczniejsza gra Bartłomieja Wołoszyna i Piotra Pamuły, no i jakieś zbiórki Jakuba Parzeńskiego (tylko 6 w trzech ostatnich meczach).

Typ PK: Czarni

Asseco Gdynia – Siarka Tarnobrzeg, niedziela, godz. 18

Obie drużyny są w kryzysie, Asseco zleciało w tabeli tuż nad strefę spadkową, ewentualna porażka z Siarką sprawi, że gdynianie będą mieli już tylko dwie wygrane więcej od słabeusza. Nie będzie to więc łatwy mecz dla Asseco, bo do gorszej formy dochodzi też presja. Siarka nie zdobyła jeszcze własnej hali, ale na wyjazdach sprawia niespodzianki. Kluczowa może być intensywność gry Asseco, rywale mają wąski skład.

Typ PK: Asseco

TBV Start Lublin – Trefl Sopot, niedziela, godz. 18

Zagrają trzeci z ostatnim zespołem w tabeli, ale różnica wcale nie jest tak ogromna, jak wskazywałyby liczby punktów. Start po transferach Łukasza Bonarka i Nicka Covingtona wyraźnie poszerzył sobie rotację, drugi rozgrywający pozwoli Nickowi Kelloggowi grać w roli strzelca. Trefl ma lepszych graczy niż Start, a Anthony Ireland dobre wspomnienia z Lublina (zwycięski rzut w końcówce poprzedniego sezonu), ale czasem bywa tak, że zadowolony zespół po serii zwycięstw podchodzi do meczu ze słabszym rywalem trochę rozluźniony.

Typ PK: Start

