PK typuje U20: Rozpędzeni Polacy rozbiją także Armenię

Po 3 wygranych meczach z silniejszymi rywalami oraz dniu odpoczynku, nasza młoda reprezentacja, grająca o awans do europejskiej dywizji A, nie powinna mieć problemów z ograniem wyraźnie słabszej Armenii.

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

Wtorek, godz. 19.45

Polska U20 – Armenia U20, typ: Polska -26.5 (wygra różnicą 27 pkt. lub wyżej), kurs Unibet: 1.85>>

Poziom i sytuacja obu drużyn są krańcowo różne. Polska wygrała wszystkie spotkania i zapewniła sobie pierwsze miejsce w grupie przed fazą pucharową. Armenii nie udało się jeszcze wygrać ani jednego spotkania i zajmuje ostatnią lokatę.

W trakcie turnieju w rumuńskiej Oradei Polska wygrała różnicą 28 punktów z Belgią, 7 punktów z Finlandią i aż 31 punktów z Białorusią. Armenia tymczasem przegrała zarówno z Białorusią, jak i Finlandią, z tą drugą różnicą aż 26 punktów.

Oczywiście, w takich sytuacjach, gdy optymalne miejsce w grupie jest już zagwarantowane, może pojawiać się wątpliwość dotycząca stopnia mobilizacji drużyn, ale my wierzymy, że nasza młoda reprezentacja nie odpuści i pokaże dobre przygotowanie do turnieju i umiejętności także w starciu z wyraźnie słabszym rywalem. To powinna być kolejna wysoka wygrana młodzieżówki.

typ: Polska -26.5 (wygra różnicą 27 pkt. lub wyżej), kurs Unibet: 1.85>>

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>