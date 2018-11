Plan transmisji PLK: Jakie hity w Święta?

W drugi dzień Bożego Narodzenia zobaczymy szlagier Anwil – Stelmet, a w Nowy Rok formę po sylwestrze zaprezentują Arka Gdynia i Trefl Sopot. Jako bonus, w Mikołajki, pojedynek Polski Cukier – Stelmet.

9. kolejka

6.12.2018, godz. 17:30, Polski Cukier Toruń – Stelmet Enea BC Zielona Góra – transmisja w Polsacie Sport Extra

8.12.2018, godz. 12:30, King Szczecin – Polpharma Starogard Gdański – transmisja w Polsacie Sport

9.12.2018, godz. 12:30, Rosa Radom – Legia Warszawa – transmisja w Polsacie Sport

10. kolejka

15.12.2018, godz. 12:30, MKS Dąbrowa Górnicza – Anwil Włocławek – transmisja w Polsacie Sport

16.12.2018, godz. 12:30, Arka Gdynia – BM Slam Stal Ostrów Wlkp. – transmisja w Polsacie Sport

11. kolejka

22.12.2018, godz. 12:30, King Szczecin – BM Slam Stal Ostrów Wlkp. – transmisja w Polsacie Sport

23.12.2018, godz. 12:30, Trefl Sopot – TBV Start Lublin – transmisja w Polsacie Sport

26.12.2018, godz. 15:50, Anwil Włocławek – Stelmet Enea BC Zielona Góra – transmisja w Polsacie Sport

12. kolejka

29.12.2018, godz. 12:30, TBV Start Lublin – Polski Cukier Toruń – transmisja w Polsacie Sport

30.12.2018, godz. 12:30, AZS Koszalin – Miasto Szkła Krosno – transmisja w Polsacie Sport

13. kolejka

1.01.2019, godz. 17:50, Trefl Sopot – Arka Gdynia – transmisja w Polsacie Sport

źródło: plk.pl

