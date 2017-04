Play-off w TV – dużo basketu na ekranach

W każdym dniu meczowym jedno spotkanie ćwierćfinałowe pokaże Polsat Sport, drugie będzie dostępne na Emocje.TV. Wieczory trzeba rezerwować np. na wszystkie dni między 4 i 7 maja.

Gdy w styczniu liga ogłosiła, że Polsat okroił o połowę liczbę ligowych transmisji i znikają mecze telewizyjne w piątek, obawialiśmy się, że zapowiedź pokazywania codziennie jednego z ćwierćfinałów play-off może się okazać złudna.

Ale na szczęście wszystko będzie tak, jak wówczas ustalono. W play-off obejrzymy naprawdę dużo basketu w TV.

Oto szczegółowy plan transmisji ogłoszony przez ligę:

ĆWIERĆFINAŁY:

4 maja (czwartek):

17:45 para 4-5, transmisja Polsat Sport HD (początek transmisji: 17:30)

20:00 para 1-8, transmisja w serwisie Emocje.tv

5 maja (piątek):

17:45 para 3-6, transmisja Polsat Sport HD (początek transmisji: 17:30)

20:00 para 2-7, transmisja w serwisie Emocje.tv

6 maja (sobota):

17:45 para 1-8, transmisja Polsat Sport Extra HD (początek transmisji: 17:30)

20:00 para 4-5, transmisja w serwisie Emocje.tv

7 maja (niedziela):

18:00 para 3-6, transmisja w serwisie Emocje.tv

20:30 para 2-7, transmisja Polsat Sport HD (początek transmisji: 20:15)

9 maja (wtorek):

17:45 para 5-4, transmisja Polsat Sport HD (początek transmisji: 17:30)

20:00 para 8-1, transmisja w serwisie Emocje.tv

10 maja (środa):

17:45 para 6-3, transmisja Polsat Sport HD (początek transmisji: 17:30)

20:00 para 7-2, transmisja w serwisie Emocje.tv

11 maja (czwartek):

ew. 17:45 para 8-1, transmisja Polsat Sport HD (początek transmisji: 17:30) *

ew. 20:00 para 5-4, transmisja w serwisie Emocje.tv *

12 maja (piątek):

ew. 17:45 para 7-2, transmisja Polsat Sport Extra HD (początek transmisji: 17:30) *

ew. 20:00 para 6-3, transmisja w serwisie Emocje.tv *

14 maja (niedziela):

ew. 17.45 mecz 5 , transmisja Polsat Sport HD (początek transmisji: 17:30)

15 maja (poniedziałek):

ew, 17.45 mecz 5 , transmisja Polsat Sport HD (początek transmisji: 17:30)

*w przypadku zakończenia rywalizacji po trzech meczach w parach 1-8 i 2-7, mecze telewizyjne w dniach 11 i 12 maja będą zmienione.