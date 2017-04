Komu play-off, komu – wszystkie warianty przed ostatnią kolejką

Anwil pierwszy, Stelmet drugi, Stal trzecia, a Turów bez szans na play-off. Na miejscach 4-8 może się jednak jeszcze sporo wydarzyć.

Ostatnia kolejka sezonu odbędzie się w niedzielę. Wszystkie mecze rozpoczną się o 12.40, a zagrają w nich:

Stelmet Zielona Góra – Rosa Radom (Polsat Sport od 12.30)

PGE Turów Zgorzelec – Polski Cukier Toruń

Anwil Włocławek – Trefl Sopot

TBV Start Lublin – Siarka Tarnobrzeg

Asseco Gdynia – Polpharma Starogard

AZS Koszalin – King Szczecin

Polfarmex Kutno – MKS Dąbrowa Górnicza

Energa Czarni Słupsk – Miasto Szkła Krosno

Pewny udział w play-off ma sześć drużyn: Anwil (będzie pierwszy), Stelmet (drugie miejsce), Stal (na pewno trzecia), a także Rosa, Polski Cukier i Dąbrowa (kolejność do ustalenia). O dwa ostatnie miejsca walczą Polpharma, Czarni i Trefl. Turów teoretycznie może się zrównać z którymś tych zespołów, a nawet ze wszystkimi, ale zgorzelczanie w małych tabelkach zawsze będą pod kreską za ósmym miejscem – nie mają szans na play-off.

Do rozwiązania są zatem dwie kwestie – kolejność na miejscach 4-6 oraz 7-9(10).

Miejsca 4-6

Jak wyliczyły Sportowe Fakty, możliwych jest osiem rozwiązań – w sześciu przypadkach czwartą pozycję, a zatem przewagę boiska w ćwierćfinale, będzie miał Polski Cukier. W dwóch przypadkach przypadnie to Rosie. Natomiast Dąbrowa w najlepszym przypadku może być piąta.

1. Rosa wygrywa, a Polski Cukier i MKS przegrywają; kolejność: 4. Rosa, 5. Polski Cukier, 6. MKS

2. Rosa i Polski Cukier wygrywają, MKS przegrywa; kolejność: 4. Polski Cukier, 5. Rosa, 6. MKS

3. Rosa i MKS wygrywają, Polski Cukier przegrywa; kolejność: 4. Rosa, 5. MKS, 6. Polski Cukier

4. Rosa, Polski Cukier i MKS wygrywają; kolejność: 4. Polski Cukier, 5. Rosa, 6. MKS

5. Polski Cukier i MKS wygrywają, Rosa przegrywa; kolejność: 4. Polski Cukier, 5. Rosa, 6. MKS

6. MKS wygrywa, Rosa i Polski Cukier przegrywają; kolejność: 4. Polski Cukier, 5. MKS, 6. Rosa

7. Polski Cukier wygrywa, Rosa i MKS przegrywają; kolejność: 4. Polski Cukier, 5. Rosa, 6. MKS

8. Rosa, Polski Cukier i MKS przegrywają; kolejność: 4. Polski Cukier, 5. Rosa, 6. MKS

Miejsca 7-10

Tu możliwych jest 16 wariantów, bo wzięliśmy pod uwagę Turów, który – choć nie awansuje – może mieć bilans 18-14 i dołączyć do małej tabelki złożonej nawet z czterech drużyn.

1. Wygrywają Polpharma, Czarni, Trefl i Turów; kolejność: 7. Polpharma, 8. Czarni, Trefl, Turów

2. Wygrywają Polpharma, Czarni, Trefl, przegrywa Turów; kolejność: 7. Polpharma, 8. Czarni, Trefl, Turów

3. Wygrywają Polpharma, Czarni, Turów, przegrywa Trefl; kolejność: 7. Polpharma, 8. Czarni, Trefl, Turów

4. Wygrywają Polpharma, Trefl i Turów, przegrywają Czarni; kolejność: 7. Trefl, 8. Polpharma, Czarni, Turów

5. Wygrywają Polpharma, Czarni, przegrywają Trefl i Turów; kolejność: 7. Polpharma, 8. Czarni, Trefl, Turów

6. Wygrywają Polpharma, Trefl, przegrywają Czarni i Turów; kolejność: 7. Trefl, 8. Polpharma, Czarni, Turów

7. Wygrywają Polpharma i Turów, przegrywają Czarni i Trefl; kolejność: 7. Polpharma, 8. Czarni, Trefl, Turów

8. Wygrywa Polpharma, przegrywają Czarni, Trefl i Turów; kolejność: 7. Polpharma, 8. Czarni, Trefl, Turów

9. Wygrywają Czarni, Trefl i Turów, przegrywa Polpharma; kolejność: 7. Czarni, 8. Trefl, Turów, Polpharma

10. Wygrywają Czarni i Trefl, przegrywają Polpharma i Turów; kolejność: 7. Czarni, 8. Trefl, Polpharma i Turów

11. Wygrywają Czarni i Turów, przegrywają Polpharma i Trefl; kolejność: 7. Czarni, 8. Trefl, Polpharma, Turów

12. Wygrywają Czarni, przegrywają Polpharma, Trefl i Turów; kolejność: 7. Czarni, 8. Trefl, Polpharma, Turów

13. Wygrywają Trefl i Turów, przegrywają Polpharma i Czarni; kolejność: 7. Trefl, 8. Polpharma, Czarni, Turów

14. Wygrywa Trefl, przegrywają Polpharma, Czarni i Turów; kolejność: 7. Trefl, 8. Polpharma, Czarni, Turów

15. Wygrywa Turów, przegrywają Polpharma, Czarni i Trefl; kolejność: 7. Polpharma, 8. Czarni, Trefl, Turów

16. Przegrywają Polpharma, Czarni, Trefl i Turów; kolejność: 7. Polpharma, 8. Czarni, Trefl i Turów

No to walczcie panowie!

