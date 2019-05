Playoffowa bestia – Quinton Hosley znów czaruje

Quinton Hosley znów budzi się z zimowego snu i zaczyna dominować w playoffach PLK. W serii z MKS-em Dąbrowa Górnicza jest najlepszym graczem Stelmetu Enei BC Zielona Góra – zdobywa średnio 18,6 punktu i trafia aż 47% trójek.

Playoff to czas weteranów, playoff to czas gwiazd, itd., itp. Wiele jest tych stwierdzeń, bardziej lub mnie utartych. Można się z nimi kłócić i sprzeczać, jednak jest wiele przykładów na to, że zawodnicy rzeczywiście w decydującej fazie sezonu wchodzą na wyższy poziom. Jednym z nich jest Quinton Hosley.

Można o nim wręcz powiedzieć, że w sezonie zasadniczym trochę się obija i dopiero zaczyna grać na poważnie od końcówki kwietnia. Lata mijają, a „Q” cały czas ma ten playoffowy bieg, który niedawno wrzucił.

W sezonie regularnym Hosley rozegrał 11 meczów w barwach Stelmetu w PLK. Zdobywał średnio 7,3 punktu przy 43% skuteczności z gry. Na tych 11 spotkań, tylko 3 razy przekraczał barierę zdobytych 10 punktów.

No i przyszły playoffy. Kolejno 10, 28 i 18 punktów i zdecydowanie kluczowa rola w zespole. Hosley najmniej grał w meczu numer 3 – 25 minut. „Q” w serii z Dabrową jest lepszym graczem, przynajmniej w ataku, niż on sam z zeszłego roku, kiedy zdobywał mistrzostwo z Anwilem.









Kiedy sytuacja robi się podbramkowa, to właśnie on jest tym, który nie spanikuje i da drużynie coś ekstra, a na pewno więcej niż się spodziewamy. Czy ktokolwiek przed słynnym meczem numer 5 we Włocławku sądził, że w sezonie pudłujący na potęgę Hosley jest w stanie trafić w decydującym meczu 8 z 11 rzutów z gry, w tym tę, powoli już legendarną, trójkę?

W tym sezonie historia się znów powtarza. Ktokolwiek myślał, że Hosley jest w stanie rzucić 28 punktów, albo że trafi 4 z 5 rzutów za 3 punkty? Wątpię. Hosley jednak znów to robi. Pokazuje, ile znaczy na boisku inteligencja, technika i chłodna głowa, bo to ona chyba jest najważniejsza.

W sezonie cały czas szukaliśmy lidera, czy x factora, w zespole z Zielonej Góry. Markel Starks jest chyba zbyt „skromny” na boisku, by szarpnąć w trudnych momentach, a Michał Sokołowski lepiej się odnajduje w roli gracza łatającego wszystkie dziury na parkiecie.

Okazuje się jednak, że w składzie jest jeszcze jedna indywidualność, trochę zapomniana, ale wciąż potrafiąca bardzo wiele. Hosley jest znów wielki, co może się okazać zbawienne dla Stelmetu w serii z MKSem i w potencjalnych półfinałach.

