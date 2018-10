PLK bardzo łagodna – Bostic tylko z grzywną

Amerykanin Josh Bostic z Arki Gdynia za – pominięte przez sędziów – uderzenie Rosjanina Rusłana Patiejewa z Legii otrzymał jedynie 5 tysięcy złotych kary od Sędziego Dyscyplinarnego PLK.

Do zdarzenia doszło w sobotnim meczu w Warszawie. Josh Bostic z Arki celowo uderzył Rosjanina Rusłana Patiejewa z Legii, czego sędziowie nie uwzględnili, mimo obejrzenia powtórek. Całą sytuację opisywaliśmy TUTAJ >>

W czwartek, 25.10, ukazał się komunikat PLK w tej sprawie, orzekający symboliczną (jeśli uwzględnić zarobki koszykarza) grzywnę. Oto jego pełna treść:

„Sędzia Dyscyplinarny Polskiej Ligi Koszykówki Jakub Kosowski na posiedzeniu w dniu 25 października 2018 r. nałożył karę finansową w wysokości 5000 zł na zawodnika Arki Gdynia Josha Bostica w związku z jego rażąco niesportowym zachowaniem podczas meczu z Legią Warszawa.

Zawodnikowi przysługuje możliwość odwołania do Komisji Odwoławczej PZKosz.”

Po tej akcji sędziowie zdecydowali o przewinieniu Rusłana Patiejewa oraz faulu technicznym Patiejewa. Środkowy Legii musi opuścić parkiet. pic.twitter.com/Q946dmjmlC — Legia Kosz (@LegiaKosz) October 20, 2018