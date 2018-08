PLK – derby na początek, hity na święta

Sezon koszykarskiej ekstraklasy zacznie się od meczu Spójnia Stargard – King Szczecin. W Święta Bożego Narodzenia zobaczymy mecz Anwil – Stelmet, nowością będzie mecz noworoczny.

Już od kilku lat PLK przygotowuje atrakcyjne mecze na święta i świetnie, że ta tradycja zostanie podtrzymana. Spotkania koszykarskiej ekstraklasy zobaczymy nie tylko w Boże Narodzenie i Wielkanoc, ale również w Nowy Rok. I tak to wydaje się dobrym pomysłem.

W tym roku w PLK zagra parzyste 16 zespołów, terminarz będzie można ułożyć znacznie sensowniej.

Pierwszy oficjalny mecz nowego sezonu – spotkanie o Superpuchar Polski – zostanie rozegrany w sobotę 29 września 2018 r. o godz. 20.00 w nowej hali widowiskowo-sportowej w Gnieźnie. O trofeum im. Adama Wójcika powalczą Anwil Włocławek i Polski Cukier Toruń.

Inauguracja sezonu 2018/2019 Energa Basket Ligi odbędzie się zaledwie tydzień później. W sobotę 6 października Spójnia Stargard podejmie Kinga Szczecin, a w niedzielę 7 października zobaczymy starcie Arki Gdynia z Anwilem Włocławek. Oba mecze o godz. 12.30 transmitowane będą w Polsat Sport HD.









Mecz o Superpuchar Polski

29.09.2018, sobota, godz. 20:00, Anwil Włocławek – Polski Cukier Toruń

Inauguracja sezonu Energa Basket Ligi

6.10.2018, sobota, godz. 12:30, Spójnia Stargard – King Szczecin

7.10.2018, niedziela, godz. 12:30, Arka Gdynia – Anwil Włocławek

Święta Bożego Narodzenia

26.12.2018, środa, Anwil Włocławek – Stelmet Enea BC Zielona Góra

Nowy Rok

1.01.2019, wtorek, Trefl Sopot – Arka Gdynia (ERGO Arena)

Poniedziałek Wielkanocny

22.04.2019, poniedziałek, Arka Gdynia – Polski Cukier Toruń

