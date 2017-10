PLK – jeszcze więcej Emocji!

Od tego weekendu w Internecie będziemy oglądać mecze pokazywane z dwóch kamer, z powtórkami i z komentarzem. W sobotę Emocje TV będą transmitować w ten sposób mecz MKS Dąbrowa Górnicza – Stelmet.

Emocje już w poprzednim sezonie, np. w ćwierćfinale play-off, pokazywały mecze PLK w wersji premium – pamiętacie Tomasza Jankowskiego i jego Chavaughna Lewisa, który rozpruwał obronę Anwilu niczym rekin fale oceanu?

Teraz aż takiego wypasu nie będzie, komentatora w hali zabraknie. Adam Romański skomentuje wybrane spotkania z Warszawy, dokąd będzie przesyłany sygnał z hal. Jednak progres w stosunku do normalnych transmisji na Emocjach będzie spory – do komentarza dojdą też druga kamera i powtórki.

Pełna transmisja będzie kosztowała 8 zł (płatność tylko przelewem). Dostęp do niej otrzymają też wszyscy, którzy posiadają pakiety Emocje.TV w wersji miesięcznej lub klubowej.

PLK podała na razie trzy mecze z najbliższych kolejek, które będzie pokazywać w wersji premium:

4. kolejka: MKS Dąbrowa Górnicza – Stelmet Zielona Góra, sobota, 21 października, godz. 18

5. kolejka: Stelmet Zielona Góra – AZS Koszalin, piątek, 27 października, godz. 19

6. kolejka: Czarni Słupsk – Polski Cukier Toruń, sobota, 4 listopada, godz. 18

Dodatkowo, od najbliższej kolejki Emocje.TV będą testować nowe rozwiązania technologiczne. Funkcja „multiliga” pozwoli na oglądanie czterech spotkań jednocześnie – będzie ona dostępna tylko w pełnych pakietach miesięcznych.

A jeśli chodzi o telewizję, to w najbliższej kolejce na antenie Polsatu Sport obejrzymy spotkanie Rosa Radom – Polski Cukier Toruń. Początek transmisji o 12.30.

