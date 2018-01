PLK liczy 16 zespołów – liga już bez Czarnych

Polska Liga Koszykówki podała, że zakończona została śródsezonowa weryfikacja licencyjna. Przeszły ją wszystkie zespoły, ale poinformowano oficjalnie o wycofaniu Czarnych Słupsk.

Treść dzisiejszych (31.01) informacji ligi:

„Kluby mające licencję na występy w rozgrywkach Energa Basket Ligi przedstawiły komplet wymaganych dokumentów. W związku z tym, w środę Zarząd PLK SA wydał decyzje o pozytywnym przejściu weryfikacji, obejmujące 16 klubów.

Zarząd Słupskiego Towarzystwa Koszykówki SSA poinformował Polską Ligę Koszykówki SA o wycofaniu drużyny Czarni Słupsk z rozgrywek Energa Basket Ligi w sezonie 2017/2018.

W związku z powyższym Zarząd PLK SA postanowił wykluczyć drużynę Czarnych z rozgrywek i przesunąć ją na ostatnie miejsce w klasyfikacji. Pozostałe do rozegrania mecze z udziałem zespołu ze Słupska zweryfikowane będą jako walkower (20:0) dla drużyny przeciwnej.”

Oznacza to, że od dziś w PLK rywalizuje już tylko 16 zespołów. Wciąż nie wiadomo, jak przy tych nowych okolicznościach, ma wyglądać kwestia spadków i awansów po tym sezonie. W tej sprawie ma się dopiero zebrać Rada Nadzorcza ligi.

red.