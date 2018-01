PLK odplątuje – Legia bez rozstawienia w Pucharze

Lepiej późno niż wcale – w piątek liga wprowadziła kolejną zmianę do regulaminu Pucharu Polski, tym razem dobrą: zrezygnowano z rozstawiania przed losowaniem Legii. Najgorsi w PLK warszawianie zostaną dolosowani do kogoś z pierwszej czwórki.

To drugi sezon z finałowym turniejem o Puchar Polski w Warszawie i drugi, w którym obserwujemy ciągłe zmiany i poprawki w regulaminie. W tym roku zdecydowano się włączyć do rozgrywek Legię jako gospodarza turnieju i początkowo PLK zdecydowała nawet, że warszawianie będą rozstawieni.

Na szczęście w porę się z tego pomysłu wycofano – w piątek wieczorem liga wydała komunikat, z którego wynika, że w losowaniu rozstawione będą cztery najlepsze drużyny z tabeli na 7 stycznia, godz. 23.59.

Oto pełna treść komunikatu:

Zgodnie z nowymi zasadami:

1) zastosowane zostanie rozstawienie zespołów wyłącznie wg miejsc w tabeli rozgrywek ligowych na dzień 7 stycznia 2018 r. (godz. 23:59), biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stosunek zwycięstw do liczby rozegranych meczów, a w dalszej kolejności bezpośrednie mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami, różnicę punktów koszowych i większą liczbę zdobytych punktów koszowych; w wyniku rozstawienia w ćwierćfinałach nie spotkają się ze sobą 4 najwyżej sklasyfikowane zespoły;

2) zastosowane zostanie przyporządkowanie zespołów z miejsc 1. i 2. [w tabeli rozgrywek ligowych na dzień 7 stycznia 2018 r. (godz. 23:59), biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stosunek zwycięstw do liczby rozegranych meczów, a w dalszej kolejności bezpośrednie mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami, różnicę punktów koszowych i większą liczbę zdobytych punktów koszowych] do meczów rozgrywanych w czwartek 15 lutego br. W związku z powyższym zespoły z miejsc 3. i 4. (wg ww. zasad) zostaną przyporządkowane do meczów rozgrywanych w piątek 16 lutego br.

