PLK odpowiada Toruniowi: Wszystko jest w porządku!

Z listu Marcina Widomskiego do klubów wynika, że nie ma żadnego bałaganu. W PZKosz działania prezesa Polskiego Cukru traktowane są jako działania opozycji wobec aktualnych władz.

Maile fruwają po całej lidze – kilka dni temu Maciej Wiśniewski, prezes klubu z Torunia, w otwartym liście do zarządu PLK S.A. poddał w wątpliwość prawne funkcjonowanie spółki i jej decyzje. Zasugerował, by kluby nie godziły się na płacenie 60 tys. wpisowego na nowy sezon.

Marcin Widomski odpowiedział Wiśniewskiemu i innym zainteresowanym prezesom w piątek – z treści jego listu wynika, że nie mamy do czynienia z bałaganem, tylko sytuacją typową, która zaistniała już np. w 2014 roku, gdy podpisywano kolejną trzyletnią umowę PZKosz z PLK.

Ciekawsze są jednak interpretacje całego zamieszania, o których usłyszeliśmy w PZKosz. Przede wszystkim w związku czuć złość, że okoniem staje Toruń, dla którego w 2014 roku przeprowadzono rozszerzenie ligi. – Wtedy wszystko im pasowało, bo wiedzieli, że bez PLK nie dostaliby ani pieniędzy z miasta, ani od sponsora i po nieudanym sezonie w I lidze mogliby przepaść. Gdyby nie związek, na pewno nie byliby teraz tu, gdzie są, ale nagle stają się reformatorami i opozycjonistami – usłyszeliśmy od jednego z członków zarządu PZKosz.

Ale mało tego – to nie zdecydowanie gorsza kondycja finansowa ligi, brak sponsora i wracające wpisowe są zdaniem związku przyczyną zmiany spojrzenia Macieja Wiśniewskiego. Zdaniem ludzi z PZKosz chodzi o politykę, a nie o brak pieniędzy i organizacyjne podupadanie ligi.

Usłyszeliśmy, że to Jacek Jakubowski – były prezes PLK usunięty ze stanowiska przez Grzegorza Bachańskiego – który chce wrócić do gry jako kandydat na prezesa PZKosz w przyszłorocznych wyborach, namawia Wiśniewskiego oraz kilku innych szefów klubów, na powołanie spółki konkurencyjnej wobec PLK S.A.

Taka spółka i tak – w myśl ustawy – musiałaby najpierw dostać zgodę od PZKosz na prowadzenie rozgrywek, więc aż taka rewolucja wydaje się mało prawdopodobna. Ale tak całe zamieszanie tłumaczą ludzie z PZKosz.

