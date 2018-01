PLK ma prezesa – ale kim jest Radosław Piesiewicz?

Ma 36 lat, jest byłym wiceprezesem PZPS, posadę w siatkówce dostał ponoć dzięki znajomości z politykiem PiS Jackiem Sasinem, jego działalność badało CBA. Koszykówka znów idzie w stronę polityki.

Kilka lat temu polskim basketem rządził Roman Ludwiczuk, wówczas senator PO. Teraz ligą znów kierować będzie człowiek kojarzony przede wszystkim z polityką, a nie ze sportem.

Osoba Radosława Piesiewicza nie mówi fanom koszykówki zapewne nic. Ale o nowym prezesie PLK było głośno w kontekście siatkówki i polityki – na początku 2017 roku „Newsweek” napisał duży tekst o ówczesnym członku zarządu i wiceprezesie PZPS. W siatkówce Piesiewicz zajmował się relacjami ze sponsorami i kontaktami zewnętrznymi.

„Newsweek” pisał o nim wprost – że jest człowiekiem polityka PiS Jacka Sasina. W długim artykule opisane są niejasne interesy, a także tajna operacja CBA, która sprawdzała, czy Piesiewicz pomagał w urzędach załatwiać za pieniądze pozwolenia na budowę deweloperom.

Piesiewicz informacjom „Newsweeka” zaprzeczył. Ale po publikacji tekstu z działalności w PZPS zrezygnował.

Wcześniej, gdy zostawał członkiem zarządu PZPS, mówiono o nim, że ma być dla siatkówki tym, kim dla piłki ręcznej był polityk PiS Adam Hofman – dobrze ustawionym człowiekiem, który przyciągnie pieniądze spółek skarbu państwa. To wpisywałoby się w ciągoty PZKosz, który od miesięcy szuka sponsora. Właśnie wśród spółek skarbu państwa.

I okazuje się, że Piesiewicz mógł mieć już kontakty z PZKosz. Zeszłoroczny artykuł „Newsweeka” kończy się tak:

„Działacz PZPS: – Ostatnio próbował zostać delegatem na zjazd Polskiego Ko­mitetu Olimpijskiego. On. człowiek zni­kąd. Został wyśmiany. I co? Nie dość. że został delegatem, to ma kandydować do zarządu.

– Ale przecież PZPS go nie rekomendo­wał – dziwimy się.

– To jest Radek, panowie! Dostał re­komendację z Polskiego Związku Koszykówki.”

ŁC

James Harden wygrywa w takich butach – sprawdź modele >>