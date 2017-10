PLK w TV: Czekamy na hit Anwil – Rosa

W niedzielę 15 października obejrzymy drużyny, które na starcie sezonu prezentują się bardzo dobrze. Polsat Sport pokaże także mecz Rosy z Polskim Cukrem Toruń.

PLK, NBA – obstawiaj i wygrywaj kasę! >>

W zestawieniu transmisji na październik i pierwszy weekend listopada jest tylko jednak kiepska informacja – nie będzie niedzielnej transmisji z 2. kolejki (8 października), PLK została przesunięta na poniedziałek i to do Polsatu Sport Extra, w związku z meczami eliminacji piłkarskich MŚ.

Ale w kolejnych tygodniach wszystko wróci do normy – telewizyjne spotkania transmitowane będą o 12.30 w niedzielę, w Polsacie Sport. I wybrano ciekawe spotkania.

Szczególnie interesujący będzie mecz Anwil – Rosa, bo obie drużyny zaliczyły już sukcesy (Superpuchar włocławian, awans do Ligi Mistrzów Rosy), obie mają efektownie grających koszykarzy. Jeśli tydzień później do Radomia Cukier przyjedzie w pełnym składzie, też będzie interesująco.

Trochę mniej atrakcyjnie wygląda zaplanowany na 29 października pojedynek Trefla z Miastem Szkła, ale w 5. kolejce nie ma dużej konkurencji pod tym względem – od biedy można byłoby postawić na takie spotkania jak Polpharma – Dąbrowa czy Anwil – Start.

Lubelski zespół z Jamesem Washingtonem i Chavaughnem Lewisem obejrzymy na początku listopada – gdy przyjedzie do Ostrowa Wlkp. Kto wie, być może Stal będzie już miała dobrego środkowego.

Oto cały plan transmisji:

Poniedziałek 9 października, 17.50, PSE: Polpharma – Trefl

Niedziela 15 października, 12.30, PS: Anwil – Rosa

Niedziela 22 października, 12.30, PS, Rosa – Polski Cukier

Niedziela 29 października, 12.30, PS: Trefl – Miasto Szkła

Niedziela 5 listopada, 12.30, PS: Stal – Start

PLK, NBA – obstawiaj i wygrywaj kasę! >>