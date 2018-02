Pluta junior w formie – trójki wpadały w Monachium

Najlepszy mecz w turnieju zagrał w sobotę 17-letni Andrzej Pluta junior, nasz uczestnik słynnego turnieju juniorów Adidas Next Generation Tournament . Niestety, jego Betis Sevilla przegrał minimalnie trzeci mecz z rzędu, tym razem 77:80 z Olympiakosem Pireus.

W ostatnim spotkaniu Andrzej Pluta junior (190 cm., 2000 r.) zdobył 16 punktów i miał 3 przechwyty, a przede wszystkim wreszcie miał bardzo dobrą skuteczność z gry. Trafił 6 z 11 rzutów w meczu, w tym 4/8 z dystansu. Jego czwarta celna trójka na 7 sekund przed końcem zmniejszyła stratę Betisu do 1 oczka, ale Olympiakos wytrzymał presję, trafiając kluczowe rzuty wolne.

W meczu, w piątkowy wieczór, syn byłego reprezentanta Polski Andrzeja Pluty zdobył 18 punktów w nieznacznie przegranym meczu z gospodarzami – Bayernem Monachium (67:69). Trafił wówczas 7/18 z gry, w tym 3/10 z dystansu.

W pierwszym spotkaniu, przegranym 72:83 z Brose Bamberg, młody Pluta trafił 8 z 19 rzutów z gry, w tym 4/12 z dystansu. Zanotował 21 punktów, 4 zbiórki i 3 asysty.

Ze średnią punktów 18.3 na mecz Polak był czwartym strzelcem fazy grupowej turnieju dla największych europejskich talentów. Trafił 55% rzutów za 2 i 36% prób za 3 punkty. Niestety, po przegraniu wszystkich meczów, jego Betis odpadł z dalszych gier – w finale spotkają się Real Madryt z Bayernem Monachium.

