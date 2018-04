Po sezonie: Legia Warszawa – spóźnieni o pół roku

Legia rozpoczęła występy w PLK jesienią, ale na ekstraklasowym poziomie zaczęła grać dopiero wiosną. Błędna filozofia budowania składu zakończyła się kompletnie nieudanym sezonem.

W kolejnych dniach będziemy komentować sezon kolejnych drużyn, które już zakończyły grę. Na początek – ostatnia w tabeli Legia.

Legia Warszawa, bilans 5-27, miejsce 16.

Legia po wywalczonym sportowo awansie do PLK postanowiła w całości pozostać przy swoim polskim składzie z 1. ligi. To był pierwszy błąd – po prostu brakowało jakości na boisku. Drugim był brak w klubie osób wystarczająco kompetentnych, aby od początku przeprowadzić dobre transfery zagraniczne. Kosztowało to (także dosłownie – w postaci opłat licencyjnych) ściągniecie przynajmniej kilku graczy nie spełniających standardów naszej ekstraklasy.

Efekt? Legia swój pierwszy mecz zdołała wygrać dopiero 15 stycznia, w swoim 17. występie w lidze!

Światełko w tunelu

Była też jednak wyraźna poprawa w końcówce rozgrywek. Dobrym ruchem okazało się zatrudnienie trenera Tane Spaseva, który w klubie z Warszawy wprowadził zupełnie nową jakość. Po pierwsze, znaleziono lidera w postaci Anthony’ego Beane’a, czyli gracza jakiego, ten mający problem z atakiem, zespół najbardziej potrzebował – potrafiącego zdobywać punkty (średnia 22.4 była najwyższa w lidze) po indywidualnych akcjach. Co wcale nie oznacza, że grającego indywidualnie, jego 3.3 asysty na mecz to niezły wynik jak na strzelca.

Stopniowo do europejskiej koszykówki coraz lepiej wpasowywał się młody środkowy Hunter Mickelson. Pod okiem Spaseva lepiej wypadał Łukasz Wilczek w roli prowadzącego grę. Udawało się też lepiej wykorzystywać predyspozycje niektórych graczy zadaniowych, jak choćby Adama Linowskiego.

Posunięciem zdecydowanie na plus okazało się również ściągnięcie Michała Kołodzieja. Zapomniany w Asseco, 20-letni skrzydłowy z dobrym rzutem z dystansu (ponad 40% za 3 pkt.) stał się od razu podporą polskiej rotacji Legii.

Do końca sezonu udało się wygrać jednak tylko 5 meczów. To tyle samo, ile mieli Czarni, którzy z powodu bankructwa wycofali się z ligi w styczniu. Choć Legia także w kilku przegranych spotkaniach pokazywała wyraźnie lepszą grę – zagrała nieźle m.in. przeciwko Stelmetowi i Rosie.

Co dalej?

Doświadczenie pierwszego sezonu było bolesne, ale może uda się wyciągnąć wnioski. Zakładamy oczywiście pozostanie Tane Spaseva w roli szkoleniowca. Bez ściągnięcia kilku dodatkowych, polskich graczy na poziomie PLK, nie będzie możliwe osiągnięcie niczego poza ponowną grą w ogonie tabeli. Z cudzoziemców po pozostawienie zasłużył Beane, choć pewnie dostanie też inne oferty i zażąda solidnej podwyżki. Z obecnych graczy zagranicznych skład można byłoby jeszcze uzupełnić jednym z dwójki podkoszowych – Mickelson lub Jorge Bilbao, ale w roli rezerwowej opcji.

Ocena sezonu Legii (w skali od 1 do 10) – 2

