Po skandalu w Pleszewie – powtórka meczu 6 marca

Drugoligowe spotkanie KS Kosz Pleszew z Exact Systems Śląsk II Wrocław zostanie w całości powtórzone na skutek błędu w pomiarze czasu gry, który miał wpływ na wynik, a nie został naprawiony przez sędziów. Pojedynek 6 marca odbędzie się na koszt PZKosz.

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>

Do niecodziennej sytuacji doszło po meczu 2 Ligi Męskiej, grupy D pomiędzy KS Kosz Pleszew, a Exact Systems Śląsk II Wrocław. Po emocjonującym spotkaniu u zaciętej końcówce wrocławianie zwyciężyli 81:80, ale okazało się że to jeszcze nie koniec walki w tym spotkaniu.

Zaraz po zakończeniu spotkania kapitan pleszewskiego zespołu złożył protest. Spójrzmy na to nagranie:

Oceńcie Państwo sami. Radzimy zwrócić uwagę na to kiedy rusza czas na tablicy głównej oraz zachowanie zawodnika oddającego rzut osobisty. Zgodnie z przepisami powinien ruszyć do zbiórki dopiero w momencie gdy piłka dotyka obręczy. Opublikowany przez KS Kosz Pleszew Sobota, 16 lutego 2019

Na nagraniu wyraźnie widać, że na zegarze czasu gry pozostało niewiele ponad 3 sekundy do końca meczu. Tymczasem po tym, jak gra została wznowiona, zegar nie został uruchomiony na czas. Ostatecznie ostatnia akcje spotkania trwała nieco ponad 7 sekund i w trakcie tych ostatnich sekund, wrocławianie zdobyli zwycięskie punkty.

W świetle powyższego KS Kosz Pleszew skorzystał z procedury protestu i uzyskał korzystne dla siebie rozstrzygnięcie.

Zgodnie z decyzją Wydziału Rozgrywek PZKosz z dnia 21 lutego 2019 roku spotkanie to zostanie powtórzone w całości. Podstawa rozstrzygnięcia to: pkt. C.4. zdanie drugie Oficjalnych Przepisów Gry w Koszykówkę „w toku postępowania, organ wykorzysta wszelkie wiarygodne dowody i może podjąć decyzję o powtórzeniu określonego czasu trwania meczu lub całego meczu.”

I jak czytamy dalej w uzasadnieniu wspomnianej decyzji: „W związku z powyższym Wydział Rozgrywek Departamentu Sportu Polskiego Związku Koszykówki jako organ prowadzący rozgrywki na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz, podjął decyzję o powtórzeniu meczu w całości, w związku z tym, że na końcowy wynik meczu wpływ miał ewidentny błąd w pomiarze czasu, nie naprawiony przez sędziów (pkt. C.1. Oficjalnych Przepisów Gry w Koszykówkę).”

Mecz zostanie rozegrany w nowym terminie (6 marca), na koszt Polskiego Związku Koszykówki.

Jan Delmanowski

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>