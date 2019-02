Sytuacja Extra – 18.02 – Blaski i cienie Pucharu Polski

Czy Arka „weszła do głowy” Anwilu? Czy Mike Scott może już czuć się bezpiecznie w Ostrowie? Dlaczego faworyci zawiedli? Podcast w całości poświęcony niedawnemu turniejowi w Warszawie.

W najnowszym odcinku podcastu o Polskiej Lidze Koszykówki prowadzący przyznają swoje plusy i minusy za miniony Suzuki Puchar Polski. Bartosz Bielecki, Jacek Mazurek i Grzegorz Szybieniecki mówią m.in. o poziomie na którym stał ten czterodniowy turniej, tym co rozczarowało nas w ćwierćfinałach oraz tym jak fajnie całość opakował Polsat.

Sporo uwagi poświęcamy mało udanym konkursom, które stały na niskim poziomie, a dodatkowo ich pozytywny odbiór utrudniała słaba organizacja. W związku z tym wysuwamy kilka propozycji, by w przyszłym roku ta część Pucharu Polski nie odstawała od rozgrywanych w jego ramach spotkań.

W najnowszym magazynie dźwiękowym o Energa Basket Lidze, odpowiadają:

Bartosz Bielecki, @bart_92

Jacek Mazurek, @k44wy3p52

Grzegorz Szybieniecki, @szyb



Zapraszamy do odsłuchu!

