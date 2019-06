Pojawia się i znika, i znika… – jak Śląsk do PLK wracał

Ostatnia przygoda Śląska w PLK trwała 3 lata i tak jak wcześniejsza, została zakończona przez kłopoty organizacyjne. Przez zespół z Wrocławia mimo to przewinęło się wtedy sporo ciekawych nazwisk. Pamiętacie?

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Po latach świetności i gry na wysokim poziomie w PLK Śląsk tak naprawdę przestał funkcjonować przed sezonem 2008/09. Drużyna wtedy straciła finansowanie i zmuszona została do gry w II lidze. Kolejny powrót do ekstraklasy wrocławianie zaliczyli 5 lat później.

Sezon 2012/13 kończy się wygraniem I ligi i awansem do PLK. W składzie znajdowali się wtedy tacy gracze jak Marcin Flieger, Paweł Kikowski, Krzysztof Sulima, czy Radosław Hyży, a trenerem był Tomasz Jankowski. Tamtą drużynę klika dni temu na Twitterze przypomniał „Kiko”:

Jestem jak najbardziej za @wksslaskbasket w @PLKpl ale za moich czasów pamietam takie hasło na koszulkach. Aż mi się łezka zakręciła jak przypomniałem sobie tą ekipę🤧 pic.twitter.com/tyHrUJ52jr — P.K.11 (@p11kiko) June 18, 2019

Sezon 2013/2014

Trenerem Śląska został Serb Milivoje Lazić, a jego asystentem Jerzy Chudeusz, który z zespołem pracował w poprzednich sezonach. Na inaugurację drużyna z Wrocławia przegrała w Hali Orbita z Anwilem Włocławek 61:73.

Trener Milivoje Lazić jednak do końca sezonu nie dotrwał, a jego miejsce zajął Jerzy Chudeusz, Śląsk w tym sezonie zdobył Puchar Polski, a w lidze zajął 8. miejsce.

Największymi gwiazdami w tamtym składzie byli Paul Miller, Danny Gibson i Dominique Johnson, który potem zrobił naprawdę sporą karierę (grał m.in. w Albie Berlin). Z Polaków pierwszoplanowe role odgrywali Paweł Kikowski i Robert Skibniewski.

Sezon 2014/15

Tym razem trenerem Śląska był Emil Rajković. Jego zespół uplasował się na 5. miejscu w ligowej tabeli, ale potem przegrał w ćwierćfinale z Czarnymi 0:3.

Liderem tamtego zespołu był Roderick Trice. Oprócz Amerykanina aż 4 graczy zakończyło sezon ze średnią punktów powyżej 10 – Jakub Dłoniak, Aleksandar Mladenović, Vuk Radivojević i Łukasz Wiśniewski.

W tamtym składzie byli także tacy gracze jak Denis Ikovlev, Lawrence Kinnard czy Mantas Cesnauskis (nie dokończył sezonu w Śląsku). Polski zestaw uzupełniali Skibniewski (nie dokończył sezonu w Śląsku), Robert Tomaszek, Michał Gabiński i Radosław Hyży.

Sezon 2015/16

To już ostatni sezon Śląska w PLK. Wielką gwiazdą wtedy był Jarvis Williams, który w trakcie sezonu został wykupiony przez turecki Tofas Bursa. W drużynie znajdowali się tacy gracze jak Francis Han, Denis Ikovlev, czy Kamil Chanas.

Trenerem dalej był Emil Rajković, jednak już tak dobrego miejsca jak rok wcześniej nie udało się powtórzyć. Śląsk wygrał zaledwie 8 z 32 meczów i zajął 14. miejsce w 17-drużynowej stawce. Po tym sezonie Śląsk znów zniknął z PLK i znów nie za sprawą spadku, a problemów organizacyjnych.

We wtorek, 18 czerwca, oficjalnie potwierdzono, że zespół z Wrocławia ponownie zobaczymy w PLK, na zasadzie dzikiej karty.

GS

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>