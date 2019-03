Pokaz siły Arki – Stal zgnieciona w Ostrowie

Indywidualne umiejętności, świetna obrona i pomysły taktyczne. Arka Gdynia pokazała w Ostrowie, dlaczego jest liderem PLK, wygrywając bez problemu z Argedem BM Slam Stalą 75:65.

Pogrom! Takim słowem należy opisać pierwszą połowę niedzielnego meczu w Ostrowie. Na obwodzie spustoszenie siał Josh Bostic, pod koszem kluczowa różnicę robił Robert Upshaw, a Arka potwierdzała także, że broni znacznie lepiej, niż się Wam wydaje.

Zaczęło się od 10:5 dla gości, potem było 17:10, a w połowie 2. kwarty już nawet 41:22 dla gdynian! Stal fatalnie pudłowała z dystansu, brakowało zwłaszcza trafień, permanentnie zachęcanych przez obronę do rzutu, Przemysława Żołnierewicza i Mateusza Kostrzewskiego.

W Stali zadebiutował wyczekiwany gwiazdor – Casper Ware. Przywitał się z PLK idealnie – trafiając trójkę z faulem. Później ze skutecznością bywało różnie (5/14), ale widać, że to gracz klasowy. Łatwo mijał obrońców i podawał w tempo do kolegów na czystych pozycjach. Wystarczyło trafiać…

Stal poprawiła się nieco w ataku, gdy sprawy w swoje ręce postanowił wziąć Ware, ale Arka już do końca miała mecz pod kontrolą. Goście grali rozważny, ułożony atak, długo praktycznie bez strat. Kolejne punkciki z wolnych dorzucał James Florence i po 30 minutach było bezdyskusyjne 63:45 dla gdynian.

W ostatniej kwarcie mecz był już tylko „dogrywany”. Okazję do przypomnienia o sobie wykorzystał, wracający do gry po kontuzji, Krzysztof Szubarga. Różnicę punktową (nawet do 11 oczek) zmniejszyły nieco indywidualne akcje Mike’a Scotta, poprawiona obrona Stali oraz narastające rozkojarzenie graczy Arki.

Dla wygranych Bostic zdobył 18 punktów, a Florence 17.

Stal bardzo zawiodła w ataku, trafiając zaledwie 31% rzutów z gry. Scott zdobył 15 punktów, Ware 14, a niechlubny wyczyn zanotował Żołnierewicz, który miał 0/9 z gry, w tym 0/7 z dystansu.

