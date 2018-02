Pół meczu Stali, pół meczu Beane’a

Zespół z Ostrowa wziął się w garść dopiero po przerwie, ale pokazał, jaka różnica dzieli go od Legii. Prowadzona przez bardzo dobrego Aarona Johnsona (26 punktów), Stal wygrała spokojnie 75:60.

Lookbook Mateusz Ponitka x SklepKoszykarza.pl – zobacz produkty! >>

Najpierw jednak pól meczu Anthony’ego Beane’a. Jednoosobowa formacja ataku Legii raz za razem wprawiała w osłupienie ostrowskich obrońców i publiczność (23 pkt. w 1. połowie) i to dzięki niemu – oraz umiarkowanej koncentracji gospodarzy – do przerwy Legia prowadziła 35:32. W całym meczu amerykański strzelec zdobył 29 punktów, czyli niemal połowę dorobku drużyny z Warszawy. Trafił dobre 13-28 z gry. Dobra także dlatego, że często rzucał z naprawdę trudnych pozycji.

W drugiej połowie Stal nie tylko lepiej zaczęła bronić przeciwko Beane’owi, ale również dużo lepiej grać w ataku. Kluczową różnicę w meczu zaczął robić Aaron Johnson, z łatwością wkręcający warszawskich obrońców w parkiet. Skończył spotkanie z linijką 26 punktów (8-14 z gry), 5, zbiórek, 5 asyst i 4 straty.

Stal wygrała pewnie, ale wcale nie zagrała dobrego meczu. Obok Johnsona naprawdę solidnie zagrał jeszcze Adam Łapeta (19 punktów, 12 zbiórek), ale zawiedli pozostali Polacy – Michał Chyliński miał 1-7 z gry, Łukasz Majewski 0-4, a Mateusz Kostrzewski 2-7. O wygranej gospodarzy przesądziła m.in. totalna dominacja w walce o zbiórki (50:33).

Stal powoli pnie się w górę tabeli, z bilansem 11-8 będzie po tej kolejce na przynajmniej 6. pozycji. Legia, która w drugiej połowie meczu z trudem zdobyła 25 punktów, z wynikiem 1-19 nadal nie wygląda na zespół zdolny dogonić kogokolwiek w tabeli.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

TS

Lookbook Mateusz Ponitka x SklepKoszykarza.pl – zobacz produkty! >>