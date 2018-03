Polacy w ACB: Dobry Ponitka, debiut Karnowskiego

Mateusz Ponitka zdobył 16 punktów w meczu Iberostaru z Andorrą. Przemysław Karnowski w pierwszym meczu w Fuenlabradzie zaliczył ważne wyjazdowe zwycięstwo.

Mateusz Ponitka wciąż w bardzo dobrej formie, gorzej, że ostatnio jego drużyny nie wygrywają. Polak był najlepszym strzelcem Iberostaru, zdobył 16 punktów i miał 7 zbiórek, ale zespół z Teneryfy niespodziewanie przegrał na własnym parkiecie 69:78 z MoraBanc Andorra i wypadł (oby chwilowo) z miejsca w czołowej ósemce.

Przemysław Karnowski zadebiutował w Montakit Fuenlabrada, klubie do której jest wypożyczony właśnie z Andorry. Nasz środkowy spędził na boisku 18 minut, zanotował 7 punktów i 3 zbiórki, trafił 3 z 8 rzutów z gry. Drużyna wygrała na wyjeździe w Obradoiro 81:78 i dzięki temu dla odmiany wciąż trzyma się miejsca dającego awans do playof, zajmując obecnie siódmą pozycję w ACB.

Adam Waczyński, dwa dni po meczu Euroligi w Belgradzie, tym razem był oszczędzany. Zagrał tylko przez 5:43 i nie zdobył żadnego punktu. Jego Unicaja wygrała jednak gładko w Madrycie z Estudiantes 72:57.

Tomasz Gielo zagrał 17 minut w meczu Joventutu Badalona w Sevilli. Zdobył 7 punków (3/7 z gry) i zaliczył 6 zbiórek, w tym 3 w ataku. Niestety, jego zespół przegrał wyjazdowy pojedynek z Betisem 81:86 i jest na ostatnim miejscu w tabeli.

Michał Michalak dostał 12 minut w spotkaniu Tecnyconta z bardzo silną Baskonią. Zdobył wprawdzie 8 punktów, ale trafił tylko 2/8 z gry. Zespół z Saragossy przegrał na własnym parkiecie aż 74:98.

