Polacy do wzięcia – lista wolnych agentów PLK

Sporo transferów już sfinalizowano, ale ok. 25 graczy wciąż szuka klubów i kontraktów. Na liście jest jeszcze dużo znanych nazwisk, wybór mamy na każdej pozycji.

Podpisane i ogłoszone już kontrakty na sezon 2019/20 – wszystkie drużyny i nazwiska TUTAJ >>

Polacy, którzy występowali w poprzednim sezonie w PLK, a obecnie są bez klubu (aktualizowane):

Rozgrywający:

Kamil Łączyński, Mariusz Konopatzki, Grzegorz Grochowski

Rzucający:

Michał Michalak, Marcel Ponitka, Marek Zywert, Jakub Dłoniak, Piotr Robak, Paweł Krefft, Adam Brenk, Łukasz Wiśniewski (opcja w umowie), Piotr Śmigielski, Thomas Kelati, Michael Hicks

Niscy Skrzydłowi:

Michał Sokołowski, Karol Gruszecki, Jarosław Zyskowski, Mateusz Kostrzewski, Marcin Dutkiewicz, Damian Jeszke

Silni Skrzydłowi:

Michał Ignerski, Filip Dylewicz, Mikołaj Witliński, Grzegorz Surmacz, Krzysztof Sulima,

Środkowi:

Przemysław Karnowski, Marcel Wilczek.

Zawodnicy spoza PLK np.: Jakub Wojciechowski, Andy Mazurczak, Robert Skibniewski.

