Polacy do wzięcia – lista wolnych agentów w PLK

Pierwsze głośne transfery już za nami, ale zdecydowana większość polskich graczy szuka jeszcze klubu. Wśród agentów są reprezentanci Polski i zadaniowcy, weterani i młodzież. Prezentujemy pełną listę!

Podpisane i ogłoszone kontrakty na sezon 2019/20 – wszystkie drużyny i nazwiska TUTAJ >>

Polacy, którzy występowali w poprzednim sezonie w PLK, a obecnie są bez klubu:

Rozgrywający:

Kamil Łączyński, Jakub Schenk, Dawid Bręk, Mariusz Konopatzki, Grzegorz Grochowski

Rzucający:

Michał Michalak, Marcel Ponitka, Bartosz Bochno, Marek Zywert, Jakub Dłoniak, Piotr Robak, Paweł Krefft, Adam Brenk, Łukasz Wiśniewski (opcja w umowie), Marcin Dymała, Piotr Śmigielski

Niscy Skrzydłowi:

Michał Sokołowski (opcja w umowie), Karol Gruszecki, Jarosław Zyskowski, Bartosz Diduszko, Mateusz Kostrzewski, Przemysław Żołnierewicz, Alan Czujkowski, Jacek Jarecki, Maciej Kucharek, Marek Piechowicz, Maciej Bojanowski, Mathieu Wojciechowski, Marcin Dutkiewicz

Silni Skrzydłowi:

Aleksander Czyż, Michał Ignerski, Witalij Kowalenko, Michał Nowakowski, Filip Dylewicz, Mikołaj Witliński, Grzegorz Surmacz, Szymon Kiwilsza, Daniel Wall, Michał Kołodziej, Filip Put, Michał Gabiński, Kacper Młynarski, Filip Struski, Krzysztof Sulima, Hubert Pabian, Grzegorz Kulka

Środkowi:

Adam Łapeta, Dawid Słupiński, Adrian Bogucki, Darrell Harris, Patryk Nowerski, Przemysław Karnowki, Marcel Wilczek.

