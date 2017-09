Polacy z impetem – przygasić francuskie gwiazdy

Uważać na świetnych De Colo i Fourniera, nie dać rozpędzić się Heurtelowi, wypchnąć Francuzów spod kosza – tylko wielka energia i dobra obrona mogą dać nam szansę w meczu z kandydatem do medalu.

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

Nie jest to mecz o życie, teoretycznie awans do 1/8 finału EuroBasketu można wywalczyć samą wygraną z Grecją, ale wiadomo, że Francją – jak silna by ona nie była – trzeba zagrać o zwycięstwo i to na 150 proc. Tylko tak można zapomnieć o traumie z niedzieli, gdy oddaliśmy wygraną Finlandii. W poniedziałek miał być reset, we wtorek konieczna jest dobra gra.

Nasz przedostatni mecz grupowy rozpocznie się o 15.30, transmisja w TVP Sport.

Obwód znakomity

Silne strony Francji? Zaskoczeń nie ma – świetnie spisują się strzelcy Nando De Colo i Evan Fournier, którzy zdobywają średnio po 17,7 punktu na mecz. Pierwszy częściej gra z piłką (2,7 asysty) i dobrze broni (2,3 przechwytu), drugi raczej biega po zasłonach. Obaj są niesamowicie skuteczni – De Colo trafił na razie 50, a Fournier 42 proc. trójek. Przed Mateuszem Ponitką i Adamem Waczyńskim ciężkie zadanie.

Zresztą przed każdym z naszych – Thomas Heuertel to europejski Jason Williams, który uwielbia mijać i czarować. Czasem aż za bardzo i ze zbyt fantazyjnych akcji biorą się straty. Ale zadanie nr 1 dla Łukasza Koszarka i A.J. Slaughter to nie dać mu się rozpędzić. Z drugiej strony – gość ma na razie 6/9 za trzy…

Pod koszem też siła

Pod koszem najważniejsi są Joffrey Lauvergne (12,7 punktu oraz 6,0 zbiórki) i grający zupełnie inaczej, inteligentnie i sprytnie, czasem jako rozgrywający środkowy, Boris Diaw (4,7 punktu, 5,0 zbiórki i 3,0 asysty). Do tego dochodzą Kevin Seraphin i Louis Labeyrie.

Innymi słowy – gdzie nie spojrzeć na francuski zespół, tam gwiazda i siła. Ale Finowie w 1. kolejce pokazali, że można potentata ograć, jeśli wykorzysta się momenty jego dekoncentracji. Do tego potrzebna jest jednak 100 proc. gotowości do walki przez cały mecz, wyeliminowanie najdrobniejszych przestojów.

Kto dołączy do trójki?

Co mają grać Polacy? Przede wszystkim dobrze bronić, bo obiecujące fragmenty w naszym wykonaniu brały się właśnie z defensywy. Bardzo ważne będzie odrzucenie Francuzów spod kosza, ograniczenie Lauvergne’a. Grekom to się nie udało i mimo ambitnej pogoni w końcówce, przegrali 87:95.

W naszym ataku, im dalej w turniej, tym rośnie rola A.J. Slaughtera, który przeciwko Finlandii miał znakomite momenty, trafił kilka bardzo ważnych rzutów. Na dobrym poziomie ustabilizowała się także gra Adama Waczyńskiego, swoje robi Mateusz Ponitka. Sporo do gry potrafi wnieść Tomasz Gielo, od pozostałych graczy oczekujemy więcej. Może wyjątkowy mecz trafi się wychowanemu we Francji Aaronowi Celowi?

