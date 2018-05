Polacy w ACB – historia pięknego sukcesu

Doskonały filmik hiszpańskiej telewizji z udziałem naszych reprezentantów – Ponitka, Gielo, Karnowski i Michalak opowiadają o przebiegu i znaczeniu dla nich pamiętnych Mistrzostw Świata U17 w Hamburgu, na których Polska zdobyła wicemistrzostwo świata.

Trzeba to zobaczyć – Mateusz Ponitka (obecnie Iberostar), Przemysław Karnowski (Fuenlabrada), Michał Michalak (Saragossa) i Tomasz Gielo (Badalona) opowiadają o swoim wielkim przeżyciu, jakim było pamiętne srebro na turnieju w Hamburgu. Świetna sprawa, że pamięta się o tym także w Hiszpanii i że zauważono, iż gra tam aż 4 naszych zawodników z tak utalentowanego rocznika 1993.

La generación de oro polaca. "Nacimos en Polonia y jugamos en la @ACBCOM". #Clubbers pic.twitter.com/e32A2lymmt — Basket en Movistar+ (@MovistarBasket) May 17, 2018

