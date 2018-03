Polacy w ACB: Mocny Ponitka, Karnowski z wygraną

Mateusz Ponitka pokazał się z bardzo dobrej strony w meczu z mistrzem Hiszpanii. Jedynym Polakiem, którego drużyna w weekend wygrała mecz był Przemysław Karnowski.

adidas Dame D.O.L.L.A. – doskonałe buty Damiana Lillarda >>

Mateusz Ponitka – zagrał kolejny bardzo dobry mecz. Zanotował 15 punktów (5/11 z gry, 5/7 z wolnych), 9 zbiórek i 4 asysty. Niestety, Iberostar przegrał z wyżej notowaną Valencią na wyjeździe 61:74. Polak był ostatnio bohaterem artykułów prasowych o zainteresowaniu nim właśnie ze strony tego rywala, zareklamował się zatem całkiem dobrze.

Adam Waczyński – zagrał 13 minut przeciwko Fuenlabradzie, w której gra teraz Przemysław Karnowski. Zdobył tylko 2 punkty i miał 2 zbiórki, trafił tylko 1/5 z gry. Jego zespół też nie mógł być zadowolony z występu, ponieważ nieoczekiwanie przegrał na własnym parkiecie 82:86.

Przemysław Karnowski – tak jak powyżej, razem z drużyną z przedmieść Madrytu sprawił sporą niespodziankę w Maladze. Indywidualnie jednak nie miał się czym pochwalić. Zagrał tylko przez 6:38 i tym czasie nie zanotował ani zbiórki, ani punktu, nie oddał nawet rzutu.

Michał Michalak – miał najtrudniejsze zadanie, jego Tecnyconta Saragossa grała z najlepszym w lidze Realem, przegrała ostatecznie 81:96. Polak dostał 8:23 na parkiecie, zdobył 2 punkty i miał 1 zbiórkę, trafił 1/3 z gry.

Tomasz Gielo – w meczu z Obradoiro zagrał ponad 15 minut, a mógłby więcej, gdyby nie problemy z faulami. Prezentował się naprawdę dobrze – zdobył 8 punków, trafił 3 z 5 rzutów, w tym miał 2/2 z dystansu. Niestety, Joventut przegrał na własnym parkiecie po dramatycznej końcówce 62:63 i pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli ACB.

