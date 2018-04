Polacy w ACB: Odrodzenie Badalony i Tomasza Gielo

Świetne 6-1 w ostatnich meczach, a teraz zwycięstwo z mistrzem Hiszpanii – Joventut z Tomaszem Gielo w składzie z każdym tygodniem gra lepiej. Swoje mecze wygrali też Mateusz Ponitka i Adam Waczyński.

Mateusz Ponitka – jego Iberostar w derbach Wysp Kanaryjskich pokonał na wyjeździe Gran Canarię 76:68 i w końcu wskoczył na 8. miejsce w ACB, dające awans do playoff. Polak zagrał przez niemal 30 minut. Zdobył 11 punktów (3/5 z gry) i miał 6 zbiórek.

Adam Waczyński – Unicaja łatwo wygrała na własnym parkiecie 93:78 z Bilbao Basket i zajmuje 5. lokatę w tabeli. Kapitan naszej reprezentacji zagrał tylko przez 13 minut, ale był w tym czasie bardzo efektywny – zdobył 11 punktów, trafił perfekcyjne 3/3 z dystansu.

Tomasz Gielo – dobra gra Joventutu to jedna z historii ostatnich tygodni w lidze hiszpańskiej. Zespół z Badalony sensacyjnie pokonał Valencię 77:75 i wygrywając 6 z ostatnich 7 meczów wydostał się ze strefy spadkowej. Polski skrzydłowy miał istotny udział w niespodziewanej wygranej – zanotował 10 punktów i 3 zbiórki, miał 4/7 z gry.

Przemysław Karnowski – nie wiedzie mu się w Fuenlabradzie. W przegranym meczu z Barceloną (75:93), zagrał przez niecałe 5 minut i nie trafił swojego jedynego rzutu z gry.

Michał Michalak – jego Tecnyconta Saragossa zanotowała bardzo ważną wygraną 81:78 z Betisem Sevilla, ale nasz zawodnik nie wyszedł w tym meczu na parkiet.

