Polacy w ACB: Ponitka świetny z Barceloną, Gielo na fali

Mateusz Ponitka w wysokiej formie, a jego Iberostar w meczu kolejki ACB pokonał Barcelonę. Tomasz Gielo i Joventut też nie zwalniają tempa. Nieoczekiwana porażka Malagi.

Już są! Nowości w Sklepie Koszykarza, których nie możesz przegapić! >>

Adam Waczyński – Unicaja sensacyjnie przegrała na własnym parkiecie z Tecnyconta Saragossa 82:83, czyli z zespołem Michała Michalaka. „Waca” tym razem zagrał przez 15 minut, zanotował 6 punktów i 1 zbiórkę. Trafił 2 z 3 rzutów za 3 punkty.

Michał Michalak – w tym samym meczu dostał 14 minut, zdobył 4 punkty. Miał 2/2 za 2 punkty i 0/3 z dystansu. Tecnyconta po tej wygranej w Maladze uciekła ze strefy spadkowej. Gary Neal szalał ponownie, tym razem zdobył 37 punktów (wideo poniżej).

Mateusz Ponitka – Iberostar w hicie kolejki ACB pokonał Barcelonę 86:81. Mateusz był jednym z liderów zespołu z Teneryfy i znów spisał się świetnie. W 29 minut na parkiecie (najwięcej w zespole) zdobył 14 punktów, trafił 6/11 z gry. Miał do tego 3 zbiórki i 3 asysty.

[VIDEO] Garra, pasión… ¡y AFICIÓN! ¡No te pierdas la crónica de ambiente de otra noche histórica en el SANTIAGO MARTÍN! #VamosCanarias pic.twitter.com/UHtIPd8JpK — Iberostar Tenerife (@CB1939Canarias) May 13, 2018

Tomasz Gielo – trwa bardzo dobra passa jego Joventutu. Zespół z Badalony, jeszcze niedawno ostatni w tabeli, wygrał już 7 z ostatnich 8 meczów, tym razem pokonując, wyżej notowanego, rywala z Fuenlabrady 95:87. Nasz reprezentant grał przez 28 minut i zanotował 11 punktów, 5 zbiórek i 2 asysty. Trafił 3 z 7 rzutów.

Przemysław Karnowski – po kilku meczach poza składem, znalazł się w dwunastce Fuenlabrady na to spotkanie z Badaloną, ale nie wyszedł na boisko.

Już są! Nowości w Sklepie Koszykarza, których nie możesz przegapić! >>