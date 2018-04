Polacy w ACB: Powrót Ponitki, Gielo awansuje

Mateusz Ponitka z Iberostarem walczy o awans do playoff, Tomasz Gielo z Joventutem zrobił ważny krok do utrzymania się w ACB. Tym razem Adam Waczyński nie zaliczył dobrego występu.

Mateusz Ponitka – wrócił na parkiet po kilkunastu dniach przerwy spowodowanej urazem kostki. W wygranym meczu z Fuenlabradą (83:75) spędził na parkiecie 23 minuty, zanotował 7 punktów i 6 zbiórek. Iberostar pokonał bezpośredniego rywala w walce o awans do playoff, ale nadal pozostaje pod kreską – na 9. pozycji.

Przemysław Karnowski – nie wystąpił w tym meczu, nie było go w meczowym składzie.

Michał Michalak – zagrał przez 8 minut w spotkaniu z UCAM Murcia, przegranym na wyjeździe przez jego Saragossę 73:84. Zdobył 3 punkty, trafiając swój jedyny rzut z dystansu.

Adam Waczyński – w meczu euroligowych drużyn z Valencią jego Unicaja przegrała po dramatycznej końcówce 73:74. Polak zagrał przez 23 minuty, zdobył 5 punktów, dodał 3 zbiórki i asystę. Nie miał tym razem dobrego dnia strzelecko – trafił tylko 2 z 7 rzutów w meczu.

Tomasz Gielo – nie zagrał wielkiego meczu (3 punkty), ale wreszcie ma więcej powodów do radości. Jego Joventut Badalona wygrał 80:79 na wyjeździe mecz z Burgos i wreszcie zdołał wydostać się ze strefy spadkowej. Po wielu tygodniach na ostatniej pozycji, teraz jest na 15. miejscu w stawce 18 zespołów, rosną szanse na utrzymanie się w ACB – spadają dwie ostatnie ekipy.

