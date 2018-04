Polacy w ACB – Siedemnastka Waczyńskiego, Ponitka pauzuje

Adam Waczyński wciąż w doskonałej formie i jako jedyny z Polaków w lidze hiszpańskiej zaliczył zwycięstwo w ostatniej kolejce. Pozostałym naszym graczom nie układało się tym razem najlepiej.

Przerwa w europejskich pucharach, hiszpańska ACB rozgrywała kolejkę we środę i czwartek. Jak tym razem wypadli polscy zawodnicy?

Adam Waczyński – świetnie zaprezentował się na parkiecie swojego byłego zespołu, przy okazji wyjazdowej wygranej Malagi po dogrywce z Obradoiro (97:91). Zdobył 17 punktów w 22 minuty na boisku, trafił 6/10 z gry 4/4 z gry, miał 4 zbiórki i 2 asysty, zaliczył też ważne trafienie w dogrywce (wideo poniżej). Unicaja awansowała na 5. miejsce w tabeli.

Mateusz Ponitka – leczy skręconą kostkę i nie zagrał w meczu z Gipuzkoa Basket, który Iberostar niespodziewanie przegrał na własnym parkiecie 88:92.

Tomasz Gielo – Joventut miał ostatnio dobrą passę, ale tym razem trzeba było zagrać na wyjeździe z najlepszym w lidze Realem. W Madrycie zespół z Badalony przegrał 70:87, a nasz reprezentant zanotował 6 punktów (3/8 z gry) i miał 4 zbiórki. Spędził na boisku ponad 24 minuty.

Michał Michalak – dostał skromną szansę (7 minut) w wyjazdowym spotkaniu jego zespoły z Saragossy, przegranym z Estudiantes 74:84. Zdobył 4 punkty (2/3 z gry) i miał 1 zbiórkę.

Przemysław Karnowski – tym razem wyszedł w pierwszej piątce Fuenlabrady, przy okazji wyjazdowego spotkania z UCAM Murcia. Zagrał jednak tylko niecałe 8 minut, zanotował 2 punkty, 1 zbiórkę i 3 faule, a jego zespół przegrał wyraźnie 62:82.

