Polacy w ACB: Świetny Ponitka, efektowny Gielo

Mateusz Ponitka (18 punktów, 6 zbiórek) był liderem Iberostaru w spotkaniu z drużyną Michała Michalaka. Nieźle wypadł Przemysław Karnowski, którego Fuenlabrada zaliczyła kolejną wygraną.

Mateusz Ponitka nie zwalnia tempa. W wygranym przez Iberostar po dogrywce (100:94) meczu z Tacnyconta Saragossa zdobył 18 punktów i miał 6 zbiórek. Trafił 6/8 z gry i 5/5 z rzutów wolnych. Ranking efektowności 22 był najlepszy w drużynie, w tej statystyce Polak jest na 3 miejscu w całej ACB. Iberostar wciąż tuż poniżej playoff – na dziewiątej pozycji.

Michał Michalak w tym samym spotkaniu dostał sporo szans – prawie 19 minut. Niezbyt mu jednak wpadało, zanotował tylko 1/6 z gry, skończył z 4 punktami, 5 zbiórkami i 2 asystami.

Adam Waczyński zagrał także 19 minut, w sumie dość typowo, w szerokiej rotacji z Malagi. Jego Unicaja pewnie grała Delteco Gipuzkoa 114:88. „Waca” zanotował 9 punktów i 3 zbiórki, trafił jedyny rzut za 3 punkty, 1/2 za dwa oraz 4/4 z wolnych. Unicaja jest na 5. miejscu w tabeli.

Tomasz Gielo zagrał 22 minuty w trudnym meczu Joventutu z Baskonią. Także on zdobył 9 punktów i zaliczył kilka ładnych zagrań, choć niestety miał 0/5 z dystansu. Jego drużyna z Badalony przegrała 61:75 i pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli.

Przemysław Karnowski zagrał niecałe 11 minut w meczu Fuenlabrady z Estudiantes. Zanotowął 8 punktów i 2 zbiórki, trafił 2/3 z gry i 2/2 z wolnych, całkiem efektywny występ, jak na tak krótki czas. Dzięki wygranej 87:81 Fuenlabrada jest na bardzo dobrym, siódmym miejscu w tabeli.

