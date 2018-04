Polacy w ACB: Trójki Ponitki, Gielo jeszcze walczy

Mateusz Ponitka tym razem zaimponował skutecznością rzutów z dystansu, Unicaja i Adam Waczyński byli bliscy niespodzianki w meczu z Realem, drużyna Tomasza Gielo wreszcie zaczęła wygrywać mecze.

Adam Waczyński – wystąpił w pierwszej piątce drużyny z Malagi w szlagierze z liderem, Realem Madryt. Spędził na boisku ponad 21 minut, zdobył 7 punktów, miał po 1 zbiórce i asyście, trafił jednak tylko 2/7 z gry. Unicaja po dramatycznej końcówce przegrała na własnym parkiecie 88:89 i spadła na 8. pozycję.

Mateusz Ponitka – zagrał niemal perfekcyjny mecz, będąc jednym z autorów wyjazdowej wygranej Iberostaru (74:67) w Bilbao. Zaliczył double – double z 11 punktami i 10 zbiórkami, trafił bezbłędne 3/3 z dystansu i dodał 3 asysty. Miał zdecydowanie najlepszy (27) wskaźnik efektowności w drużynie.

[VIDEO] @1Ponitka0 firmó ayer dobles dígitos en anotación y rebotes (11+10) por cuarta vez en lo que va de temporada ⤵️ pic.twitter.com/4BIbNia38A — Iberostar Tenerife (@CB1939Canarias) April 2, 2018

Tomasz Gielo – zanotował jeden ze słabszych występów w sezonie, ale wreszcie jego Joventut Badalona zaczął wygrywać mecze – tym razem 92:91 z Gran Canarią – i choć nadal jest ostatnia w tabeli, może jeszcze powalczyć o utrzymanie w ACB. Polak zdobył 2 punkty w 15 minut, trafił swój jedyny rzut w meczu.

Michał Michalak – zaliczył epizod (8 minut) przy okazji klęski jego zespołu z Saragossy na wyjeździe w Andorze (77:100). Zdobył 3 punkty, po tym, jak trafił 1 z 2 rzutów z dystansu.

Przemysław Karnowski – zaliczył jeszcze mniejszy epizod. Zagrał tylko niecałe 6 minut w przegranym meczu Fuenlabrady z Betisem Sevilla (91:94) i nie zapisał się w żadnej rubryce statystycznej.

