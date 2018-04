Polacy w ACB: Waczyński wygrywa z Ponitką, świetny Gielo

W pojedynku drużyn reprezentantów Polski Unicaja Malaga pokonała Iberostar Teneryfa 72:62. Tomasz Gielo zaliczył najlepszy występ na hiszpańskich parkietach.

adidas Harden Vol. 2 – w tych butach James Harden idzie po MVP >>

Adam Waczyński – zagrał niecałe 18 minut w wygranym meczu z Iberostarem, miał 11 punktów (4/8 z gry) i zbiórkę, potwierdził dobrą formę z ostatnich meczów. Unicaja awansowała na piąte miejsce w tabeli ACB, ale nadal nie jest jeszcze pewna udziału w playoff.

Mateusz Ponitka – z powodu skręcenia kostki zagrał w tym spotkaniu tylko przez niecałe 10 minut w pierwszej połowie. Zanotował 4 punkty i 2 zbiórki. Szkoda, bo jak widać na poniższym wideo – też był w formie.

Tomasz Gielo – o jego doskonałym występie pisaliśmy oddzielnie już w sobotę. Nasz skrzydłowy dobył doskonałe 20 punktów w 21 minut, a jego Joventut Badalona wygrał 92:86 spotkanie z Tecnyconta Saragossa i podtrzymał szanse na utrzymanie w ACB.

Michał Michalak – w tym samym meczu Joventut – Tecnyconta w drużynie gości na chwilę pokazał się też drugi z naszych zawodników, ale w niecałe 5 minut nie zdobył punktu, chybiając jedyny rzut z dystansu.

Przemysław Karnowski – reprezentacyjny nie odgrywa ostatnio większej roli w Fuenlabradzie. W meczu z Burgos (niespodziewanie przegranym 69:79) Polak zaliczył już drugi z rzędu mecz z jedynie ok. 5 minutami na parkiecie i zerowym dorobkiem punktowym.

adidas Harden Vol. 2 – w tych butach James Harden idzie po MVP >>