Polacy za granicą: Kulig formie, Ponitka bez porażki

Double – double Damiana Kuliga w europejskich pucharach i udany początek sezonu Mateusza Ponitki w barwach Lokomotiwu Kuban Kranodar. Rozkręca się sezon Polaków grających w ligach zagranicznych.

Oficjalne produkty reprezentacji Polski – tylko w Sklepie Koszykarza >>

AJ Slaughter – Kolejne zwycięstwo w lidze zaliczyła drużyna z Lyonu, tym razem pokonali oni 88:64 Fos-Sur-Mer.. AJ spędził na parkiecie 24 minuty, zdobywając jedynie 3 punkty ( 1/6 z gry) oraz notując 3 asysty. ASVEL z bilansem 4-0 jest liderem francuskiej LNB.

Niestety w rozgrywkach Eurocup, francuskiej drużynie nie poszło dobrze. W pierwszym meczu została rozgromiona 84:62 przez Valencia Basket. Slaughter zdobył w tym meczu 6 punktów, 2 zbiórki oraz dołożył asystę, spędzając na boisku blisko 21 minut.

Damian Kulig – Nasz podkoszowy nadal utrzymuję wysoką formę. Jego drużyna ze Stambułu pewnie wygrała pierwszy mecz drugiej rundy kwalifikacyjnej FIBA Europe Cup pokonując 87:50 szwedzką drużynę BC Lulea. Damian zdobył 12 punktów oraz dołożył do tego imponujące 11 zbiórek oraz 5 asyst podczas 28 minut gry.

Istanbul BBSK pauzował podczas pierwszej kolejki tureckiej ekstraklasy, w związku z wycofaniem się drużyny z Trabzonu.

Adam Waczyński – aż 3 mecze w ubiegłym tygodniu rozegrała Unicaja Malaga. Niestety, tylko jedno z nich zakończyło się zwycięstwem. Pierwszym było spotkanie z Vilnius Rytas, przegrane 72:80. Popularny „Waca” podczas 28 minut gry zanotował 9 punktów oraz po 3 zbiórki i asysty.

Następne dwa mecze to spotkania hiszpańskiej ekstraklasy. W czwartkowym meczu Unicaja pokonała 93-79 Montakit Fuenlabrada, Adam na parkiecie spędził 18 minut, podczas których zdobył 6 punktów oraz dołożył zbiórkę i asystę. W niedzielnym hicie kolejki hiszpańskiej ACB, Unicaja mierzyła się z Realem Madryt. Drużyna z Malagi musiała uznać wyższość „Królewskich”, którzy wygrali 92:89 (statystyki TUTAJ >>). Waczyński na parkiecie spędził 9 minut, notując 3 punkty oraz zbiórkę.

Dardan Berisha – KB Prishtina pokonała 84-64 drużynę Lipjani. Dardan na parkiecie spędził 18 minut, zdobywając w tym czasie 13 punktów, 6 zbiórek oraz asystę.

Mateusz Ponitka – bardzo dobrze sezon rozpoczęła drużyna z Kubania. Na inaugurację rozgrywek Eurocup, Lokomotiw wygrał 80:73 z Arką Gdynia. Ponitka na parkiecie spędził 25 minut, notując 13 punktów, 4 zbiórki oraz 2 asysty.

Następnie w ramach rozgrywek ligi VTB, zespół z Krasnodaru rozgromił Zenit Sankt Petersburg 96:64. Mateusz w tym spotkaniu zaliczył 8 punktów, 8 zbiórek oraz 4 asysty, spędzając na parkiecie 26 minut.

Jakub Wojciechowski – niestety, nasz podkoszowy nie może zaliczyć debiutu w barwach Happy Casa Brindisi do udanych. Polski center na parkiecie spędził zaledwie 8 minut w przegranym meczu 92-103 z AJX Armani Exchange Milano, notując jedynie w statystykach 2 faule oraz niecelny rzut za 2 punkty. Warto dodać, że Wojciechowski nie uczestniczył w przygotowaniach do sezonu drużyny z Brindisi, gdyż leczył kontuzję.

Aleksander Balcerowski – Pierwszy mecz w barwach drużyny rezerw – Gran Canaria II, rozegrał center młodzieżowych reprezentacji Polski. Drużyna Balcerowskiego pokonała 73:51 Estudiantes Madryt. Aleksander zanotował 14 punktów, 6 zbiórek oraz asystę.

Jakub Jaworski, Puls Basketu, @Ja_Jaworski14

Oficjalne produkty reprezentacji Polski – tylko w Sklepie Koszykarza >>