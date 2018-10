Polacy za granicą: Kulig w wielkiej formie, Waca trafia trójki

Najpierw 28 punków, potem 31 – Damian Kulig jest liderem zespołu ze Stambułu, zaliczając kolejne doskonałe występy w pucharach i lidze. W formie jest ostatnio także Adam Waczyński w Maladze.

AJ Slaughter – bardzo dobry występ reprezentanta Polski w rozgrywkach EuroCup. Jego ASVEL wygrał 84:63 z Turk Telekom Ankara. AJ zdobył 16 punktów oraz dołożył po 2 zbiórki i asysty, podczas 26 minut na parkiecie. Dodatkowo w lidze ASVEL nadal jest niepokonany – 6 wygranych meczów. Tym razem drużyna z Lyonu wygrała 82:68 z Limoges. AJ przebywał na parkiecie 27 minut, zdobył 11 punktów oraz dołożył po 1 zbiórce i asyście.

Damian Kulig – fenomenalny mecze w ubiegłym tygodniu! Najpierw w rozgrywkach FIBA Europe Cup zdobył 28 punktów oraz 8 zbiórek w przegranym meczu 81:90 z Donar Groningen.

W lidze tureckiej jego Istanbul BBSK przegrał 84:89 z Pinarem Karsiyaka, jednak nasz podkoszowy znów zagrał doskonale. Spędził na parkiecie aż 39 minut , zanotował 31 punktów, 6 zbiórek i 2 asysty. Była to druga porażka w lidze zespołu ze Stambułu.

Adam Waczyński – kolejne dobre występy Polaka w Maladze. Podczas meczu EuroCup spędził na parkiecie 22 minuty, podczas których zdobył 13 punktów (3/6 za trzy) oraz dołożył 1 asystę. Jego Unicaja ograła 96:85 Mornar Bar. Podczas weekendu drużyna Polaka rywalizowała w lidze ACB, gdzie wygrała 96:87 z Baxi Manresa. „Waca” podczas 17 minut na parkiecie zdobył 11 punktów (3/4 za trzy) oraz dołożył 1 asystę.

Dardan Berisha – kolejne popisy strzeleckie Dardana w barwach kosowskiej drużyny. Z Mobile Prishtina pokonała 92-82 ukraińskie Cherkasy w ramach rozgrywek FIBA Europe Cup. Były reprezentant Polski zdobył 26 punktów (8/24 z gry) oraz dołożył do swojego dorobku po 3 zbiórki i asysty. Wmeczu ligowym, jego drużyna wygrała 82:64 z Ylli. Dardan zdobył 14 punktów (5/17 z gry), 6 zbiórek oraz 4 asysty.

Mateusz Ponitka – dwie wygrane do swojego dorobku może dopisać Mateusz Ponitka. Najpierw jego Lokomotiv wygrał 95:72 z Tofasem Bursa w rozgrywkach EuroCup. Skrzydłowy reprezentacji Polski zanotował 10 punktów, 7 zbiórek oraz 3 asysty podczas 26 minut gry na parkiecie. W weekend, w ramach ligi VTB, drużyna z Krasnodaru ograła 92:63 VEF Ryga. Ponitka zapisał na swoim koncie 4 punkty, 2 zbiórki oraz asystę, odpoczywając i spędzając na parkiecie 13 minut.

Jakub Wojciechowski – niezbyt udany występ w ubiegłym tygodniu zaliczył Jakub Wojciechowski. Polski center spędził na parkiecie 13 minut, zdobył w tym czasie 1 punkt oraz zebrał 4 piłki z tablicy. Happy Casa Brindisi przegrała 84-80 z Dinamo Sassari.

Aleksander Balcerowski – Perfekcyjny początek sezonu w wykonaniu drużyny Gran Canaria II. Wygrała ona swój 6 mecz z rzędu w lidze EBA. Tym razem pokonała 68:65 drużynę CASVI. Aleksander Balcerowski podczas 25 minut gry zdobył 15 punktów oraz 10 zbiórek.

