Polacy za granicą – Lampe w formie, Balcerowski z pierwszą trójką

Maciej Lampe nie zwalnia tempa i prowadzi do zwycięstw swoją drużynę jest jedną z gwiazd w lidze chińskiej. Aleksander Balcerowski zdobył swoje pierwsze punkty w ACB, w końcówce meczu z Realem Madryt.

AJ Slaughter – rozgrywający kadry Polski zanotował 5 punktów, 3 zbiórki oraz 1 asystę, w ciągu 14 minut, które spędził na parkiecie w wygranym 72:69 meczu z Le Portel. ASVEL zajmuję 1. miejsce w tabeli ligi francuskiej z bilansem 10-2.

Damian Kulig – świetne zawody w barwach Istanbul BBSK rozegrał Damian Kulig. Polak zdobył 16 punktów, 8 zbiórek oraz 5 asysty w przegranym meczu 77:82 z Sakaryą. Po tej porażce drużyna ze Stambułu zajmuje ostatnie miejsce w tureckiej ekstraklasie, z bilansem 2-6.

Adam Waczyński – 9 punktów (3/9 za trzy punkty) oraz 3 zbiórki w przegranym meczu 86:93 z Joventutem Badalona zanotował skrzydłowy reprezentacji Polski. Unicaja z bilansem 8-3 zajmuje 4 miejsce w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy.

Dardan Berisha – Z Mobile Prishtina wygrała 103:79 z Baskhimi w rozgrywkach ligi kosowskiej. Dardan w wygranym spotkaniu zanotował 23 punkty, 9 zbiórek oraz 9 asysty! Drużyna z Prisztiny z bilansem 9-0 pozostaje na 1 miejscu.









Mateusz Ponitka – tylko 14 minut w barwach Lokomotivu rozegrał lider reprezentacji Polski w miniony weekend. Drużyna z Krasnodaru w ramach ligi VTB przegrał 71:90 z kazachską Astaną. Ponitka zdobył 4 punkty (2/2 z gry) oraz zanotował 2 asysty.

Jakub Wojciechowski – polski center miał 4 punkty oraz 3 zbiórki w przegranym meczu 67:72 z Grissin Bon Reggio Emilia. Happy Casa Brindisi obecnie legitymuje się bilansem 5-4.

Aleksander Balcerowski – jeden z bardziej obiecujących polskich podkoszowych zaliczył udany pierwszy występ w sezonie 18/19 w drużynie seniorskiej Gran Canaria. Balcerowski zanotował 3 punkty oraz asystę w ciągu 2 minut gry, wchodząc na końcówkę przy okazji przegranej 63:87 z Realem Madryt w ACB. Gran Canaria z bilansem 3-8 zajmuje obecnie 16 miejsce.

Así acabó el partido, con los primeros puntos de nuestro canterano Olek Balcerowski en @ACBCOM. El polaco firmó 3 puntos, 1 asistencias y 1 recuperación en 1:55 minutos.#VamosGranca#GranCanariaIsHere 🔥 pic.twitter.com/8c5NfBgrwr — Herbalife Gran Canaria (@GranCanariaCB) December 9, 2018

Dodatkowo polski center wystąpił w drużynie rezerw, gdzie zanotował 2 punkty oraz 4 zbiórki w wygranym meczu 82:76 z rezerwami Realu Madryt – w 3 lidze hiszpańskiej. Gran Canaria II (rezerwowa drużyna) z bilansem 10-2 wygrywa obecnie Grupę B.

Maciej Lampe – kolejne świetne mecze w barwach Jilin Northeast Tigers rozegrał polski podkoszowy. W pierwszym spotkaniu po okienku reprezentacyjnym drużyna Polaka przegrała 110:117 z Qindago Eagles. Lampe w ciągu 39 minut zanotował 23 punkty, 11 zbiórek oraz 3 asysty. Jeszcze lepsze zawody nasz podkoszowy rozegrał 3 dni później – w wygranym meczu 113:92 z Bayi Nanchang. Maciej uzbierał aż 25 punktów, 19 zbiórek oraz 5 asyst, walnie przyczyniając się do wygranej. Jilin Northeast z bilansem 7-9 zajmuje 13. miejsce w tabeli chińskiej ekstraklasy.

Andrzej Pluta – Ourense przegrało 72:77 z Iberojet Palma. Andrzej na parkiecie spędził 21 minut, w ciągu których zanotował 7 punktów, 2 asysty oraz zbiórkę. Drużyna Polaka z bilansem 5-6 zajmuje obecnie 12 miejsce w tabeli 2 ligi hiszpańskiej.

Karol Majchrzak – ULB OH!TELS przegrało 84:89 z Cordobasket w rozgrywkach 4. ligi hiszpańskiej. Karol w ciągu 11 minut zdobył 3 punkty, trafiając z dystansu. Drużyna Polaka z bilansem 4-6 zajmuje 7 miejsce w grupie D-B.

Jakub Jaworski, @Ja_Jaworski14

