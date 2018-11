Polacy za granicą: Lampe z asystami, Ponitka znów wygrywa

Środkowy polskiej reprezentacji wykręca doskonałe cyferki w chińskiej lidze CBA. Lokomotiw Kuban Mateusza Ponitki, znów zaczął zwyciężać. Adam Waczyński wciąż w dobrej formie.

Oficjalne produkty reprezentacji Polski – tylko w Sklepie Koszykarza >>

AJ Slaughter – ubiegły tydzień ASVEL zaczął od porażki z Dolomiti Energia Trentino w rozgrywkach Eurocup. Drużyna Slaughtera przegrała 77:79. AJ na swoim koncie zapisał 14 punktów, zbiórkę oraz asystę. W lidze francuskiej drużyna z Lyonu nadal prezentuje wysoki poziom. ASVEL wygrał 80:76 z Le Mans. Slaughter w wygranym meczu zdobył 7 punktów, 4 zbiórki oraz 5 asyst.

What a possession from French side ASVEL Villeurbanne 😍 #7DaysEuroCup pic.twitter.com/Zbtc8yU6st — Chris Schmidt (@ChrisSchmidt27) November 13, 2018

Damian Kulig – kolejne porażki na swoim koncie musi zapisać drużyna Polaka. Najpierw Istanbul BBSK uległ aż 45:92 Spirou Basket w rozgrywkach FIBA Europe Cup. Kulig spędził na parkiecie 26 minut, w czasie których zdobył 6 punktów, 4 zbiórki oraz asystę. Natomiast w weekend, Istanbul BBSK musiał uznać wyższość Darussafaki. Drużyna Damiana przegrała 65:93, a nasz podkoszowy zanotował 3 punkty, 3 zbiórki, 2 asysty podczas 21 minut gry.

Adam Waczyński – po bardzo udanym występie w rozgrywkach Eurocup, mierzyła się na wyjeździe z Morabanc Andorra w ramach rozgrywek hiszpańskiej ligi ACB. Drużyna Waczyńskiego wygrała ten mecz 95:84. Polak na parkiecie spędził 21 minut, w ciągu których zdobył 10 punktów oraz dołożył zbiórkę i asystę.









Dardan Berisha – Z Mobile Prishtina rozpoczęła ubiegły tydzień od wygranej 74-69 ze Steauą Bukareszt w FIBA Europe Cup. Dardan zdobył 16 punktów, 5 zbiórek oraz 3 asysty. Następnie w dwóch meczach ligowych Berisha zdobywał odpowiednio:

– 13 punktów, zbiórkę oraz 3 asysty w wygranym meczu 82:59 z Borea.

– 3 punkty, zbiórkę oraz asystę w wygranym meczu 90:51 z Lipjani

Mateusz Ponitka – drużyna Lokomotivu Kubań Kransodar może zaliczyć ubiegły tydzień do udanych. W Eurocup pokonali 72:64 francuskie Limoges. Mateusz na parkiecie spędził 14 minut, notując 2 punkty i 5 zbiórek. W weekendowym meczu w lidze VTB, drużyna z Krasnodaru ograła 93:75 Parma Basket. Ponitka w ciągu 12 minut zgromadził 6 punktów, 3 zbiórki oraz asystę.

Jakub Wojciechowski – już 4 wygraną z rzędu zaliczyła drużyna naszego centra. W 7 kolejce ligi włoskiej, Happy Casa Brindisi wygrała 72:65 z Germani Basket Brescia. Wojciechowski zdobył 4 punkty, spędzając na parkiecie 10 minut.

Aleksander Balcerowski – dobry mecz w drużynie rezerw Herbalife Gran Canaria ma za sobą center młodzieżowych kadr narodowych. Balcerowski zdobył 17 punktów i 7 zbiórek, w niestety przegranym meczu 74:84 z Alcobendas.

Maciej Lampe – blisko kolejnego triple-double w barwach Jilin Northeast Tigers był polski podkoszowy. W wygranym meczu 124:110 z Nanjing TX MK, Lampe zanotował 16 punktów, 14 zbiórek oraz aż 8 asyst.

Andrzej Pluta jr – Niestety już drugi raz z rzędu syn legendy polskiej koszykówki nie znalazł się na parkiecie w składzie drugoligowej, hiszpańskiej drużyny Ourense.

Jakub Jaworski, @Ja_Jaworski14

