Polacy za granicą – ostatnie mecze przed kadrą

Już w ten czwartek o godzinie 20:00 reprezentacja Polski wybiegnie na parkiet w Den Bosch, gdzie powalczy z Holandią o kolejną wygraną w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Sprawdźcie, jak nasi kadrowicze i inni polscy gracze radzili sobie w ubiegłym tygodniu w barwach swoich klubów.

Oficjalne produkty reprezentacji Polski – tylko w Sklepie Koszykarza >>

AJ Slaughter – kolejne 2 zwycięstwa do swojego dorobku dołożyła drużyna z Lyonu. Najpierw w Eurocup, ASVEL wygrał 83:78 z Turk Telekom Ankara – Slaughter na swoim koncie zapisał 13 punktów. Następnie w lidze francuskiej wygrał swój 9, mecz w tym sezonie, pokonując 77:61 Boulazac. AJ zanotował 12 punktów oraz 4 asysty w ciągu 24 minut gry na parkiecie. Dobrą wiadomością dla naszego rozgrywającego jest potwierdzenie, że od sezonu 19/20 ASVEL Villeurbanne będzie występował w rozgrywkach Euroligi.

Damian Kulig – Na ostatnim miejscu w grupie – z bilansem 0-6 – zakończyła swój udział drużyna Istanbul BBSK w rozgrywkach FIBA Europe Cup. W ostatnim meczu zespół Polaka przegrał 75:86 z Pinarem Karsiyaka. Kulig w ciągu 31 minut gry zdobył 9 punktów oraz 3 asysty. Nieco lepiej drużynie z Turcji idzie w lidze krajowej, gdzie wygrała swój drugi mecz, pokonując 74:71 Banvit Bandirma. Kulig w zwycięskim meczu zdobył 12 punktów, 5 zbiórek oraz 2 asysty, spędzając na parkiecie 33 minuty.

Adam Waczyński – Unicaja Malaga w tym sezonie idzie jak burza. Bilans 7-1 w Eurocup oraz 8-2 w lidze ACB pokazuje, że drużyna Waczyńskiego zamierza bić się o najwyższe cele. W ubiegłym tygodniu Unicaja rozgromiła 111:82 Mornar Bar w rozgrywkach europejskich, skrzydłowy reprezentacji Polski miał na koncie 4 punkty, 5 zbiórek oraz 4 asysty. W meczu ligi hiszpańskiej pokonała 89:82 UCAM Murcia. Polak zanotował 6 punktów, 4 zbiórki oraz asystę.

Mateusz Ponitka – Z powodów zdrowotnych lider reprezentacji Polski musiał opuścić mecz w rozgrywkach Eurocup, ale jego Lokomotiv wygrał 105:99, zapewniając sobie awans do dalszej fazy. Dopiero w trakcie weekendu Ponitka mógł pomóc swojemu zespołowi. W lidze VTB Lokomotiv wygrał 93:86 z Jenisejem Kransojarsk. Polak w wygranym spotkaniu zdobył 9 punktów i miał 1 zbiórkę, spędzając na parkiecie 18 minut.

Dardan Berisha -z bilansem 4-2 Z Mobile Prishtina zakończyła zmagania w fazie grupowej FIBA Europe, co dało im awans so kolejnej rundy. W ostatnim spotkaniu drużyna z Kosowa przegrała 77:100 z Bakken Bears. Dardan w ciągu 33 minut zanotował 12 punktów, 4 zbiórki i 4 asysty.

Jakub Wojciechowski – Happy Casa Brindisi przegrała 67:85 z Openjobmetis Varese. Polski center na parkiecie spędził 13 minut, w ciągu których zaliczył 4 zbiórki, nie zdobywając przy tym ani jednego punktu.

Aleksander Balcerowski – Młodzieżowy reprezentant Polski został powołany do 1 składu drużyny Herbalife Gran Canaria w miejsce kontuzjowanego Luke’a Fischera. Niestety w dalszym ciągu musimy czekać na jego pierwszy występ w sezonie 18/19 w drużynie seniorskiej.

Maciej Lampe – kolejne dobry występ indywidualny na swoim koncie może zapisać nasz doświadczony podkoszowy. W przegranym meczu (101:104) z Fujian Sturgeons, Lampe zanotował 26 punktów, 8 zbiórek oraz 2 asysty. Obecnie drużyna Polaka, z bilansem 6-8, zajmuję 12 pozycję, która w lidze chińskiej gwarantuje udział w rozgrywkach Play-off.

Andrzej Pluta – Ourense pokonało 72:67 Valladolid w 2. lidze hiszpańskiej. Młodzieżowy reprezentant Polski zdobył 2 punkty w ciągu 5 minut spędzonych na parkiecie.

Karol Majchrzak – ULB OH!TELS wygrało kolejny mecz w 4 lidze hiszpańskiej. Drużyna Polaka pokonała 79:77 DKV San Fernando. Majchrzak na parkiecie spędził 32 minuty, w czasie których zanotował 4 zbiórki, 2 asysty oraz 3 niecelne rzuty.

Jakub Jaworski, @Ja_Jaworski14

Oficjalne produkty reprezentacji Polski – tylko w Sklepie Koszykarza >>