Polacy za granicą: Ponitka w gazie, Berisha szaleje

Nowy klub, ale forma tradycyjnie wysoka – Mateusz Ponitka od początku sezonu jest jednym z liderów Lokomotiwu Kuban Krasnodar. Dobrę formę w pucharach pokazał Adam Waczyński, a obniżkę zanotował AJ Slaughter.

Adam Waczyński – świetny mecz w rozgrywkach EuroCup zaliczył Adam Waczyński. Jego Unicaja pokonała 91:64 niemiecki Fraport Skyliners. „Waca” zdobył 12 punktów, 1 zbiórkę oraz 2 asysty.

Niestety już tak dobrze nie poszło Waczyńskiemu w meczu ligowym. Unicaja Malaga wniedzielę wygrała 89:76 z Herbalife Gran Canaria. Waczyński na parkiecie spędził nieco ponad 6 minut, nie zdobywając ani jednego punktu.

AJ Slaughter – w ramach rozgrywek EuroCup, ASVEL Villeurbanne pokonał 75:61 włoskie Dolomiti Energia Trento , jednak Slaughter nie zaliczy tego meczu do udanych. Reprezentant Polski zdobył 2 punkty oraz zbiórkę, podczas 12 minut gry na parkiecie. Podczas weekendowego meczu ligi francuskiej, AJ nie znalazł się nawet w dwunastce meczowej drużyny z Lyonu.

Damian Kulig – dwa mecze w ubiegłym tygodniu rozegrał Damian Kulig. Pierwszym starciem było spotkanie decydujące o awansie do fazy grupowej FIBA Europe Cup. Przeciwnikiem Istanbul BBSK była szwedzka BC Lulea. Turecka drużyna przegrała ten mecz 73:78, jednak pozwoliło im to awansować za sprawą korzystnego dla nich wyniku dwumeczu (pierwszy 87:50). Kulig w przegranym meczu zdobył 18 punktów, 7 zbiórek oraz rozdał 4 asysty.

Drugim występem było spotkanie w ramach tureckiej ekstraklasy. Istanbul BBSK przegrał mecz 61:73 z Tofas Bursa. Damian zdobył 9 punktów oraz dołożył 2 zbiórki i 2 asysty.

Dardan Berisha – jego Z Mobile Prsihtina rozgromiła u siebie 111-63 Baskhimi. Dardan zdobył 21 punktów, 5 zbiórek oraz 4 asysty, co pozwoliło mu uzyskać wskaźnik efektywności aż na poziomie 32 – wynik ten był najwyższy w drużynie.

Mateusz Ponitka – w EuroCup drużyna z Krasnodaru nadal pozostaje niepokonana. Tym razem Lokomotiw wygrał u siebie 82:64 z francuskim Limoges. Ponitka zdobył 10 punktów oraz dołożył po 4 zbiórki i asysty. Niestety tak dobrze rosyjskiej drużynie nie poszedł domowy mecz z UNICS Kazań. Lokomotiv przegrał 75:79. Mateusz wypadł jednak dobrze 16 punktów, 6 zbiórek i dołożył 1 asystę.

Jakub Wojciechowski – pierwszą ligową wygraną zaliczała drużyna Jakub Wojciechowskiego. Happy Casa Brindisi wygrała 88:73 z VL Pesaro. Nasz center zdobył 5 punktów oraz 2 zbiórki, spędzając na parkiecie tylko 8 minut. Po dwóch kolejkach drużyna Wojciechowskiego ma bilans 1-1.

Aleksander Balcerowski – kolejny dobry występ w drużynie rezerw Herbalife Gran Canaria, zaliczył Aleksander Balcerowski. Gran Canaria II ograła 89:81 Uros De Rivas Bon Lar. Młodzieżowy reprezentant Polski zdobył 10 punktów oraz dołożył 2 zbiórki, podczas 19 minut gry na parkiecie.

