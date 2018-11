Polacy za granicą: Slaughter w formie, Lampe dominuje

AJ Slaughter i Adam Waczyński dominują w pucharach. Maleje rola Matusza Ponitki w Lokomotiwie Kubań, Maciej Lampe w Chinach wykręca niesamowite statystyki.

AJ Slaughter – Bardzo udane występy w minionym tygodniu zaliczył rzucający reprezentacji Polski. W rozgrywkach Eurocup ASVEL wygrał 73:69 z Valencia Basket, a AJ zapisał na swoim koncie 14 punktów i 2 asysty. W trakcie weekendu drużyna z Lyonu podejmowała SIG Strasbourg w ramach ligi francuskiej. Niestety, ASVEL przegrał 92:97. Slaughter zdobył jednak 17 punktów, 1 zbiórkę oraz 2 asysty.

Damian Kulig – drugi raz z rzędu Damian Kulig nie pojawił się na parkiecie w meczu FIBA Europe Cup. Istanbul BBSK przegrał aż 47:85 z Donar Groningen. W weekend drużynę Damiana czekała derbowa potyczka z Galatasaray. Istanbul BBSK musiał uznać jednak wyższość derbowego rywala ulegając 69:77. Kulig zagrał dobre zawody, notując 11 punktów, 8 zbiórek oraz 4 asysty.

Adam Waczyński – dwie wygrane może zapisać drużyna Polaka. Unicaja ograła najpierw 95:76 Rytas Vilno, a następnie 78:72 Candelas Breogans. W meczu z litewską drużyną Waczyński zanotował 8 punktów, 2 zbiórki i 3 asysty, natomiast w meczu przeciwko debiutantowi w hiszpańskiej ekstraklasie, „Waca” dołożył 4 punkty, 2 zbiórki oraz asystę.

Dardan Berisha – Z mobile Prishtina zanotowała komplet zwycięstw w ubiegłym tygodniu. W rozgrywkach FIBA Europe Cup, drużyna Berishy pokonała 92:73 Cherkasy Małpy, były reprszentant Polski zdobył 16 punktów, 3 zbiórki i 7 asysty. Następnie w ramach ligi kosowskiej, Z mobile Prishtina wygrała 106:83 z Trepca. Dardan zdobył 31 punktów (6/12 za trzy), 4 zbiórki i 2 asysty.

Mateusz Ponitka – Ciężko się odnaleźć Mateuszowi w nowej roli w Krasnodarze, mimo wygranej 96:72 nad Arką Gdynia w rozgrywkach Eurocup, Polak nie mógł zaliczyć tego spotkania do udanych. W ciągu 20 minut zdobył 5 punktów (2/7 z gry) 5 zbiórek oraz asystę – eval naszego skrzydłowego wyniósł 4, co było trzecim najniższym wynikiem w jego drużynie. W weekend Lokomotiv mierzył się z potentatem europejskim CSKA Moskwa. Drużyna z Krasnodaru przegrała 76:93. Mateusz w meczu zdobył 2 punkty, 3 zbiórki oraz 2 asysty, przebywając na parkiecie niecałe 17 minut.









Jakub Wojciechowski – trzecią wygraną w tym sezonie zaliczyła Happy Casa Brindisi. Drużyna polskiego podkoszowego wygrała 72:66 z Fiat Torino. Wojciechowski w ciągu 10 minut miał 2 punkty oraz 2 zbiórki.

Aleksander Balcerowski – w ubiegłym tygodniu młodzieżowy reprezentant Polski został zgłoszony przez swój klub do rozgrywek Euroligi w miejsce kontuzjowanego Luke’a Fischera – niestety w starciu z Anadolu Efes nie doczekał się występu.

Karol Majchrzak – drużyna OH!TELS przegrała 51:92 z Energydrink Algeciras w czwartej lidze hiszpańskiej. Polak na parkiecie spędził 26 minut notując 5 punktów, 3 zbiórki oraz 2 asysty.

Maciej Lampe – kolejne świetne mecze i niezwykłe statystyki na swoim koncie zapisuje polski podkoszowy. W przegranym starciu 115:117 z Xinjiang Guanghui, Lampe zanotował 32 punkty, 18 zbiórek oraz asystę. Statystyki z poprzednich meczów dostępne są tutaj.

Andrzej Pluta – Zawodnik młodzieżowej kadry Polski nie został zgłoszony do dwunastki meczowej drugoligowej drużyny z Ourense w meczu z Huesca.

Jakub Jaworski

