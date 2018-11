Polacy za granicą: Slaughter wygrywa, debiut młodego Pluty

Damian Kulig i jego zespół ze Stambułu wreszcie wygrali w Turcji. W klubie Mateusza Ponitki zmiana trenera. Andrzej Pluta junior po raz pierwszy zagrał w Ourense.

AJ Slaughter – komplet zwycięstw w ubiegłym tygodniu. Najpierw w rozgrywkach Eurocup, ASVEL ograł 89:68 Zenit Sankt Petersburg. Rozgrywający kadry Polski zdobył 6 punktów, 1 zbiórkę oraz 1 asystę. Podczas weekendu drużyna z Lyonu zanotowała kolejne zwycięstwo we francuskiej ekstraklasie. ASVEL wygrał 80:62 z Dijon. Slaughter zdobył 13 punktów, 2 zbiórki i 3 asysty, spędzając na parkiecie ponad 26 minut.

Damian Kulig – zanotował pierwszą wygraną w rozgrywkach ligi tureckiej. Istanbul BBSK wygrał 76:74 z Afyon Belediyespor. Polski podkoszowy spędził 36 minut na parkiecie, notując 15 punktów, 5 zbiórek oraz asystę.

Adam Waczyński – kolejną wygraną w rozgrywkach EuroCup dopisała do swojego konta drużyna z Malagi. Unicaja pokonała 105-104 Fiat Turin. Waczyński zdobył 9 punktów, 2 zbiórki i miał 1 asystę.

Niestety, w lidze hiszpańskiej już nie było tak dobrze. Unicaja przegrała nieoczekiwanie 79:88 z San Pablo Burgos. „Waca” spędził na parkiecie 16 minut. podczas których nie zdobył ani jednego punktu, zapisując na swoim dorobku jedynie 2 zbiórki.

Dardan Berisha – jego Z Mobile Prishtina musiała uznać wyższość Baken Bears. Drużyna Berishy przegrała 84:108 z Duńczykami w ramach rozgrywek Fiba Europe Cup. Dardan na parkiecie przebywał 33 minuty, podczas których zanotował 15 punktów, 3 zbiórki i 2 asysty.

Mateusz Ponitka – Niestety Mateusz, nie może zaliczyć tego tygodnia do udanych. W rozgrywkach EuroCup, Lokomotiv przegrał 75:83 z Albą Berlin. Ponitka zdobył 10 punktów, 5 zbiórek oraz 3 asysty.

W Krasnodarze @1Ponitka0 "Polskaya Mashina", szybko zdobył uznanie w oczach kibiców 😊✊ pic.twitter.com/qNlHqknzBv — Marcin Gebel (@marcingebel) November 1, 2018

Następnie w meczu ligi VTB, drużyna z Kranodaru musiała uznać wyższość BC Kalev. Lokomotiv przegrał 80:85, a Mateusz zaliczył jeden z gorszych występów w tym sezonie. W ciągu 13 minut, Polak zdobył 1 punkt, 1 zbiórkę oraz 3 asysty. Po tym spotkaniu, władze klubu rozstały się z trenerem Saszą Obradoviciem.

Jakub Wojciechowski – trzecią wygraną w tym sezonie zaliczyła jego drużyna Happy Casa Brindisi. Tym razem, drużyna Wojciechowskiego wygrała 76:59 z Red October Cantu. Polak spędził na parkiecie 14 minut, podczas których zaliczył 3 punkty, 7 zbiórek i asystę.









Aleksander Balcerowski – pierwszą porażkę w tym sezonie zanotowała rezerwowa drużyna Herbalife Gran Canaria. Drużyna Balcerowskiego przegrała 89:96 z Tenerife Nautico. Polak na parkiecie spędził 27 minut, zdobywając 10 punktów oraz 4 zbiórki.

Karol Majchrzak – Udany występ na parkietach ligi EBA (czwarty poziom) w barwach OH!TELS ULB zanotował Karol Majchrzak. Polak zdobył 10 punktów oraz 3 zbiórki w wygranym meczu 66:58 z Real Betis II.

Maciej Lampe – center reprezentacji Polski znów zanotował bardzo dobry występ w barwach Jilin Northeast Tigers. Lampe zdobył 19 punktów, 12 zbiórek, 4 przechwyty oraz 2 asysty osiągając wskaźnik eval na poziomie 27. Jednak na nic zdały się jego indywidualne popisy, gdyż drużyna Jilin Northeast przegrała 121:136 z Beijing Beikong

Andrzej Pluta – zawodnik młodzieżowej kadry Polski, zadebiutował w 2 lidze hiszpańskiej w barwach drużyny Ourense. Polak spędził na parkiecie 2 minuty, notując jedynie stratę. Jego drużyna przegrała 62:70 z Forca Lleida.

