Polacy za granicą – Waca wygrywa z Barceloną, świetny Ponitka

Liderzy naszej reprezentacji w naprawdę dobrej formie – Adam Waczyński zdobył 8 punktów i pomógł Maladze wygrać hit z Barceloną. Mateusz Ponitka zagrał jeden ze swoich najlepszych meczów w sezonie.

Oficjalne produkty reprezentacji Polski – tylko w Sklepie Koszykarza >>

AJ Slaughter – trzecią porażkę w rozgrywkach Eurocup zaliczyła drużyna z Lyonu ( obecny bilans wynosi 6-3). ASVEL przegrał 75:78 z Partizanem Belgrad. Slaughter, w ciągu 18 minut zdobył 7 punktów oraz 3 asysty. Znacznie lepiej francuskiej drużynie poszło w rozgrywkach ligowych, gdzie zwyciężyli 91:83 z Chalon. Rozgrywający kadry Polski w wygranym spotkaniu zanotował 18 punktów, 3 zbiórki oraz asystę, spędzając na parkiecie 33 minuty.

Damian Kulig – kolejne dwie porażki w lidze tureckiej zaliczyła drużyna naszego podkoszowego. Kulig, który grał dobrze i zdobył 22 punkty, 5 zbiórek oraz 4 asysty nie uchronił swojej drużyny przed porażką 86:103 z Fenerbahce (skrót z występu poniżej) . Następnie Istanbul BBSK przegrał 84:89 z Turk Telekom. Damian w ciągu 31 minut gry, zanotował 14 punktów, zbiórkę oraz 2 asysty.

Adam Waczyński – miniony tydzień Unicaja zaczęła od przegranej 87:84 z UNIKS-em Kazań w rozgrywkach Eurocup. „Waca” zdobył 5 punktów, 3 asysty oraz 2 zbiórki, spędzając na parkiecie 20 minut. Następnie jego drużyna zrehabilitowała się jednak swoim kibicom pokonując 78:73 Barcelonę w hitowym pojedynku ligi hiszpańskiej. Waczyński zanotował 8 punktów (2 celne trójki), 3 zbiórki oraz asystę w ciągu 16 minut gry.

Dardan Berisha – Z Mobile Prishtina rozpoczęła zmagania w drugiej rundzie FIBA Europe Cup od porażki 77:95 z Wurzburgiem. Berisha w przegranym spotkaniu zdobył 18 punktów (3/11 za trzy) oraz 3 zbiórki. Znacznie lepiej kosowska drużyna wypadła w rozgrywkach ligowych, gdzie pokonała 91:73 Prizreni. Dardan zanotował 24 punkty (4/14 za trzy) 5 zbiórek oraz 7 asyst.









Mateusz Ponitka – świetne występy w ubiegłym tygodniu zaliczył skrzydłowy reprezentacji Polski! Najpierw w rozgrywkach Eurocup, Ponitka zdobył 17 punktów, 8 zbiórek oraz asystę – więcej o tym występie przeczytacie TUTAJ >>

Następnie w lidze VTB, Lokomotiv pokonał 80:69 Tsmoki Mińsk, a Mateusz zaliczył 7 punktów, 5 zbiórek oraz 4 asysty.

Jakub Wojciechowski – Niezbyt udany mecz w minionym tygodniu zaliczył Polak w barwach Happy Casa Brindisi. Wojciechowski na parkiecie spędził 17 minut, w ciągu których zdobył tylko 1 punkt oraz 6 zbiórek, a jego drużyna niestety przegrała 59:70 z Umana Reyer Venezia.

Aleksander Balcerowski – nie rozegrał meczu w ubiegłym tygodniu.

Maciej Lampe – aż trzy mecze w ciągu 6 dni rozegrała drużyna naszego podkoszowego. „Tygrysy” wygrały 108:94 z Jiangsu i 105:96 z Guangdong oraz zanotowały porażkę 104:120 w starciu z Liaoning. Statystyki Lampego prezentują się następująco:

– 19 punktów, 7 zbiórek, 4 asysty w starciu z Jiangsu.

– 20 punktów, 15 zbiórek, 1 asysta w starciu Guangdong.

-18 punktów, 11 zbiórek, 2 asysty w starciu z Liaoning.

Jakub Jaworski, @Ja_Jaworski14

Oficjalne produkty reprezentacji Polski – tylko w Sklepie Koszykarza >>

BBSK – Fenerbahce 22 punkty‼5 zbiórek‼ 10/14 z gry‼Tak Damian Kulig zagrał przeciwko aktualnym mistrzom Turcji, Fenerbahçe Erkek Basketbol! Brawo 👏 Opublikowany przez Sportklub Polska Piątek, 14 grudnia 2018