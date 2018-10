Polacy za granicą: Waczyński i Ponitka wygrywają

Dobry początek sezonu reprezentantów Polski w Maladze i Krasnodarze. Porażki tureckiego zespołu Damiana Kuliga. Mieliśmy też debiut w jednej z niższych lig w Hiszpanii.

W tych butach Stephen Curry trafia wielkie rzuty >>

Damian Kulig – Niestety, drużyna naszego centra nie może zaliczyć początku sezonu do udanych. W ubiegłym tygodniu przegrała kolejne dwa spotkania. Najpierw Istanbul BBSK przegrał 62:80 z Belgacom Spirou. Kulig spędził na parkiecie zaledwie 11 minut, podczas których uzbierał tylko 2 punkty oraz 1 asystę. W trakcie weekendu,zespół Polaka przegrał 83:87 z Besiktasem Stambuł. Damian przebywał na parkiecie 33 minuty, notując 6 punktów, 6 zbiórek oraz 3 asysty.

AJ Slaughter – najpierw ASVEL Villeurbanne wygrał 89:78 z Partizanem Belgrad w ramach EuroCup. Nasz reprezentant zanotował 8 punktów, 2 zbiórki oraz 2 asysty w ciągu 17 minut na parkiecie. W weekend drużyna z Lyonu zaliczyła swoją pierwszą porażkę na parkietach francuskiej ekstraklasy. ASVEL przegrał 79:82 z Pau-Lacq-Orthez. Slaughter miał 15 punktów oraz 1 zbiórkę, podczas 28 minut na parkiecie. Jego zespół utrzymuje jednak się na czele francuskiej LNB z bilansem 6-1.

Adam Waczyński – Świetny tydzień na parkietach europejskich zanotował za to Adam Waczyński. Unicaja rozpoczęła od wygranej w EuroCup – zwyciężyła po dogrywce 82:80 z Uniksem Kazań. Polak zdobył 8 punktów, 2 zbiórki oraz asystę, spędzając na parkiecie 29 minut. W lidze ACB, „Waca” zdobył 15 punktów, 2 zbiórki oraz 2 asysty, w trakcie 23 minut gry. Unicaja pokonała 98:82 Tecnyconta Saragossa.

Dardan Berisha – dwie wygrane w zeszłym tygodniu zaliczyła jego drużyna z Prisztiny. Najpierw w rozgrywkach FIBA Europe Cup zespół Dardana pokonał 87-81 Steauę Bukareszt. Berisha na parkiecie spędził 24 minuty, notując 23 punkty, 5 zbiórek oraz 2 asysty. Następnie Z Mobile Prisztina wygrała 107:76 z Rahoveci w lidze kosowskiej. Były kadrowicz Polski miał 21 punktów, 7 zbiórek oraz 3 asysty.

Mateusz Ponitka – w rozgrywkach EuroCup drużyna Polaka wygrała 85:81 z Cedevitą Zagrzeb. Ponitka na parkiecie przebywał 25 minut, zdobył 10 punktów oraz dołożył 2 zbiórki. Podczas weekendu drużyna z Krasnodaru mierzyła się z Niżny Nowogród w lidze VTB. Lokomotiv wygrał ten mecz 88:75. Mateusz miał 9 punktów, 2 zbiórki oraz asystę.

Jakub Wojciechowski – Happy Casa Brindisi wygrała 90:74 z Oriora Pistoia. Wojciechowski spędził na parkiecie 14 minut, podczas których zdobył 11 punktów oraz 3 zbiórki. Była to pierwsza wygrana drużyny z Brindisi w tym sezonie – legitymuje się obecnie bilansem 1-2.

Aleksander Balcerowski – rezerwy Herbalife Gran Canaria wygrały 95:77 z Daimiel. Młodzieżowy reprezentant Polski zanotował 21 punktów oraz 2 zbiórki, podczas 19 minut gry na parkiecie.

Karol Majchrzak – Były gracz Decka Pelplin oraz AZS UJK Kielce zadebiutował w hiszpańskiej lidze EBA (czwarty poziom rozgrywek). Jego drużyna ULB OH!TELS przegrała 65:78 z Benahavis. Polak na parkiecie spędził 25 minut notując 7 punktów, 2 zbiórki oraz asystę.

Jakub Jaworski, @ja_jaworski14

W tych butach Stephen Curry trafia wielkie rzuty >>