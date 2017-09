Jak Polacy zagrali z Grecją? Jazda Kuliga, lider Koszarek

Szkoda, że w drugiej połowie zniknął Mateusz Ponitka, a Adam Waczyński nie trafiał najważniejszych rzutów. Oto nasze oceny za ostatnie spotkanie na EuroBaskecie (77:95)

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

(skala ocen: 1-6)

Łukasz Koszarek – 4+

Jakbyśmy go widzieli 10 lat temu. Efektowne podania, ważne rzuty, lider. OK, też trochę błędów w obronie, kosztowne faule, ale na takiego „Koszara” czekaliśmy – 12 punktów i 9 asyst w 33 minuty.

Mateusz Ponitka – 3+

Świetny początek, dobra, obrona, kontry i… nagle zniknął. Zupełnie niewidoczny w drugiej części meczu – może z dobrego rytmu wybiły go dwa szybkie faule w pierwszej kwarcie? Sporo sił mogło go kosztować przymusowe rozgrywanie.

Adam Waczyński – 4

Dobry mecz kapitana – „Waca” był waleczny, wszechstronny, pomagał w rozegraniu (6 asyst). Ale znów, niestety, nie wpadły mu rzuty w ostatnich minutach. 6/14 z gry (1/5 za trzy) to za mało jak na tak ważny mecz.

Aaron Cel – 2

Po świetnym występie z Francją, tym razem był totalnie nieskuteczny (0/6 z gry) w ataku. W obronie regularnie objeżdżany przez Georgiosa Pritezisa.

Damian Kulig – 5

Najlepszy mecz „Kulsona” w reprezentacyjnej karierze, wielkie przełamanie (26 punktów, 10/13 z gry i 7 zbiórek). Momentami w pojedynkę trzymał drużynę w meczu, po niektórych akcjach można było przecierać oczy. W czwartej kwarcie długo siedział na ławce, wystygł, a potem nie dostawał piłek.

Przemysław Karnowski – 2

Znów nie robił różnicy ani w ataku, ani w obronie. Bourousis i Papagianis grali i punktowali przy nim za łatwo. Podrzucił kilka punktów pod koniec, ale -16 z nim na boisku, to nie przypadek. Miał 1 zbiórkę przez 15 minut gry.

Michał Sokołowski – 4

Znów bardzo fajna zmiana, powalczył, pobronił, miał dobrą asystę przy trójce „Zamoja” na 27:19, no i efektowny alley-oop. Odnalazł się w roli energetycznego zmiennika

Przemysław Zamojski – 3+

Też przyzwoita zmiana – jak zwykle: powalczył w obronie, trafił trójkę dając nam najwyższe prowadzenie w meczu.

Tomasz Gielo – bez oceny

Wszedł tylko na chwilę, nie trafił jedynego rzutu, nie zapisał się niczym.

