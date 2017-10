Polak sponsorem Lakers – ale fajna historia!

Firma Piotra Szulczewskiego, właściciela aplikacji Wish, za miejsce na koszulce Los Angeles Lakers zapłaci ok. 13 mln dol. rocznie.

Dwa lata temu Cinkciarz.pl ogłosił podpisanie siedmioletniej umowy sponsorskiej z Chicago Bulls, teraz mamy kolejny polski akcent w NBA – na koszulkach Lakers pojawi się logo Wish, aplikacji za pomocą której można robić zakupy w sieci. Jej współtwórcą jest 36-letni Piotr Szulczewski.

W 2010 roku Szulczewski, były pracownik Google, Yahoo i Facebooka, z kolegą Dannym Zhangiem założył firmę, która w ciągu 6 lat osiągnęła wartość 3,5 mld dolarów, a jemu dała miejsce na liście najbogatszych Polaków.

Umowa z Lakers podpisana została na trzy lata, jej roczna wartość to ok. 13 mln dol. Rekordowy kontrakt na niewielki plasterek na koszulce, która to opcja pojawiła się dopiero przed tym sezonem, mają Golden State Warriors (20 mln dol. od Rakuten).

Lakers są 16. klubem, który sprzedał miejsce na koszulce i trzeba przyznać, że nawet pomimo słabych wyników mają wielki reklamowy potencjał. M.in. ze względu na Lonzo Balla, o którym ciągle jest głośno.

– Jestem bardzo podekscytowany Lonzo. Jego energia, jego zasięgi w social mediach są szalone. To wspaniałe. Możliwe, że rozpoczniemy współpracę także z jego marką – mówi Piotr Szulczewski.

