Polonia w świetnej formie – Wałbrzych zdobyty

Jamalex Polonia 1912 Leszno w meczu otwierającym 13. kolejkę spotkań 1. ligi pokonała na wyjeździe Górnika Trans.eu Wałbrzych 78:62. Z bilansem 9-4 zespół prowadzony przez Łukasza Grudniewskiego pozostaje w ścisłej czołówce tabeli.

adidas Dame D.O.L.L.A. – w takich butach szaleje Damian Lillard! >>

Zespół z Leszna na trudnym terenie w Wałbrzychu poprowadzili bracia Sanny, z którymi na boisku przyjezdni wypracowali największą przewagę. Młodszy Marc-Oscar z dorobkiem 16 punktów był drugim punktującym zespołu. Dodatkowo 22-latek miał 6 asyst, 3 zbiórki i 1 przechwyt. Starszy o dwa lata Stanferd rzucił 6 punktów (2 na 7 z gry), lecz miał 8 zbiórek i 1 przechwyt. Z nimi na boisku zespół rzucił o 16 punktów więcej niż stracił.

Goście przewagę wypracowali w pierwszej kwarcie, którą wygrali 23:13. W kolejnych częściach spotkania nadal znajdowali się na prowadzeniu, choć Górnik zbliżał się na kilka punktów. W końcówce trener gospodarzy Marcin Radomski rotował nieco składem, stąd większa przewaga Jamalex Polonii 1912 na koniec zawodów.

Najlepszym punktującym spotkania był Hubert Kruszczyński z Górnika – 18 pkt, 9 zbiórek i 5 asyst. O punkt mniej uzyskał skrzydłowy gości Adam Kaczmarzyk, który trafił 4/6 z dystansu.

źródło: PZKosz

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

adidas Dame D.O.L.L.A. – w takich butach szaleje Damian Lillard! >>